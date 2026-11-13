Messina, sicurezza stradale: domenica doppia iniziativa tra il ricordo delle vittime e la protesta contro la riforma

Il 15 novembre appuntamento alle 10.30 in Duomo per la messa promossa dall'Aifvs e in piazza per il corteo "Muoviamoci insieme" organizzato da quindici associazioni cittadine

Una domenica all’insegna della memoria, della prevenzione e della richiesta di interventi concreti per la sicurezza stradale. Il 15 novembre, in occasione della Giornata mondiale e nazionale del ricordo delle vittime della strada, Messina sarà al centro di due iniziative distinte ma unite dallo stesso obiettivo: fermare le stragi sull’asfalto e tutelare gli utenti più deboli. Entrambi gli appuntamenti prenderanno il via alle ore 10.30 nell’area del Duomo, intrecciando il momento commemorativo con la mobilitazione civica contro le modifiche al Codice della strada.

La messa in Duomo e l’obiettivo “Vittime Zero”

Al Duomo, alle 10.30 sarà celebrata una Santa Messa in memoria di chi ha perso la vita sulla strada, promossa dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (Aifvs) e guidata dalla presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni. L’iniziativa ruota attorno al messaggio “Ricordare per cambiare – Tutti insieme per la Vita” e rilancia, in sinergia con la Federazione Europea delle Vittime della Strada (Fevr), una sfida ambiziosa per il territorio: anticipare al 2030 sulle strade di Messina l’obiettivo comunitario “Vittime Zero”, fissato dall’Unione Europea al 2050.

Nel corso della mattinata sarà promossa una raccolta firme a sostegno di questo traguardo e verrà distribuito materiale informativo per sensibilizzare i cittadini, dando così continuità al percorso formativo già avviato con gli studenti messinesi durante il convegno dello scorso 11 novembre. Richiamando la Legge 227/2017 e il principio europeo della sicurezza stradale come responsabilità condivisa, l’Aifvs sottolinea come sia necessario un cambiamento dal basso che coinvolga istituzioni, privato sociale e giovani, intervenendo sia sulle trasgressioni degli automobilisti sia sulle omissioni nella manutenzione e nella messa in sicurezza delle arterie urbane.

Il presidio in piazza e il corteo fino al Municipio

Contemporaneamente, alle 10.30, l’esterno di Piazza Duomo ospiterà il raduno per la manifestazione “Muoviamoci insieme”, un presidio seguito da una passeggiata fino a Palazzo Zanca, dove verrà allestito un microfono aperto per gli interventi. L’iniziativa rientra nella mobilitazione nazionale promossa da Rime (Rete Italiana Mobilità Equa) ed è sostenuta a livello locale da una rete di circa quindici realtà cittadine: Fiab Messina Ciclabile, Cesv Messina, la stessa Aifvs, Italia Nostra, Legambiente Messina, Puli-Amo Messina, Assocea Messina Aps, Federazione Ciclistica Italiana (sezione di Messina), Angeli sull’Asfalto, Associazione Culturale Arb, Laboratorio Civico Progettiamo Messina, Piccola Comunità Nuovi Orizzonti Odv e Anymore Onlus.

Al centro della protesta c’è la contestazione allo schema di riforma del Codice della strada, definito dalle associazioni un “Codice fuori strada” perché accusato di indebolire la tutela di pedoni e ciclisti, scaricando le responsabilità sulle persone più vulnerabili anziché ridurre i pericoli. Le realtà promotrici criticano inoltre l’accentramento dei poteri decisionali a livello ministeriale, che rischia di limitare l’autonomia dei Comuni nella gestione dei piani del traffico, delle zone a 30 chilometri orari, delle zone a traffico limitato, degli autovelox e delle piste ciclabili.

Le richieste alle istituzioni cittadine

La rete associativa chiede al Governo di fermare l’iter attuale della riforma per riscrivere le norme mettendo al centro la protezione della vita, e sollecita gli enti locali a opporsi al testo attraverso pareri e delibere consiliari. Per quanto riguarda il contesto messinese, i promotori ribadiscono la necessità di superare la logica dell’indignazione post-tragedia, chiedendo all’amministrazione comunale investimenti mirati e una revisione complessiva delle politiche sulla mobilità per rendere le strade cittadine più sicure, accessibili e vivibili per tutti.