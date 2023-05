Messina. Il liceo Seguenza alle Olimpiadi di Primo soccorso - Tempostretto

Gli studenti messinesi si sono classificati secondi

MESSINA – Anche quest’anno la Croce Rossa Italiana, alla luce dell’accordo siglato con il Ministero dell’Istruzione ha proposto il progetto “Olimpiadi di Primo Soccorso per studenti”, con l’obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso tra le studentesse e gli studenti del IV anno delle scuole secondarie di secondo grado. Il progetto ha permesso a diversi ragazzi, rappresentanti di varie scuole siciliane, di imparare come comportarsi in determinate situazioni di emergenza, ed aiutare chi è in difficoltà. Gli studenti del Liceo Seguenza, unici rappresentanti per la città e per l’intera provincia di Messina si sono classificati al secondo posto. Dopo aver seguito un Corso formativo tenuto dai volontari della Croce Rossa Italiana, il 6 maggio presso l’Istituto di istruzione superiore “Leonardo Da Vinci”, a Piazza Armerina in provincia di Enna, hanno partecipato alle Olimpiadi regionali di Primo soccorso, organizzate per la prima volta in Sicilia.

I sette ragazzi selezionati

Sette i ragazzi del Liceo Seguenza che sono stati selezionati per rappresentare in primis il loro istituto e più avanti la loro provincia: Morgana Cavallaro, Asia Cipriano, Mauro Nicita, Chiara e Scrima Noemi della 4ªA, Pietro Ilacqua, Francesco Longo e Danilo Mammola della 4ªC. Il progetto, proposto dai docenti di scienze motorie, Grazia Saturno e Adelina Calapaj è stato possibile grazie a Dario Bagnato, Giuseppe Ursino e gli altri volontari della Croce Rossa Italiana del comitato di Messina, i quali sono riusciti ad insegnare agli studenti come prepararsi al meglio grazie a simulazioni della gara finale. L’evento delle Olimpiadi del primo soccorso si è rivelato un’esperienza unica per i ragazzi del Liceo Seguenza.

Durante la gara, gli studenti hanno dovuto affrontare simulazioni di possibili emergenze, quali: ustioni, fratture, emorragie, attacchi di panico, crisi asmatiche, crisi ipo-iperglicemiche, sincopi e lipotimie; i nostri studenti hanno, quindi, dimostrato di saper gestire con sicurezza e professionalità queste situazioni.

Questo progetto è stato un’ iniziativa importante per la formazione dei giovani, poiché permette loro di acquisire competenze utili per la vita di tutti i giorni. Saper gestire situazioni di emergenza, può infatti fare la differenza tra la vita e la morte, ed i ragazzi del Liceo G. Seguenza sono stati in grado di dimostrare di avere le capacità necessarie per farlo. Inoltre questa esperienza ha permesso loro di sviluppare le capacità di collaborazione e di lavoro di squadra; durante la gara, infatti, è stato fondamentale il supporto reciproco tra i membri del gruppo, che hanno dovuto lavorare insieme per risolvere le situazioni di emergenza. La loro performance è stata un esempio di come la formazione e la preparazione costante possano fare la differenza in caso di emergenze.

I docenti si sono detti “fieri dell’impegno che hanno saputo dimostrare, in questa occasione, infatti la squadra, allenata dai volontari dalla Croce rossa italiana di Messina, ha impressionato i giudici con la sua professionalità e il suo spirito di squadra. Grazie alla loro preparazione, i ragazzi del Liceo Seguenza sono stati in grado di affrontare con successo diverse situazioni di emergenza, dimostrando di essere perfettamente in grado di gestire anche le situazioni più complesse. Nonostante la concorrenza fosse agguerrita, la squadra ha ottenuto un risultato eccezionale, classificandosi al secondo posto nella competizione”.