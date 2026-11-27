L'Autorità di sistema portuale dello Stretto ha affidato l'incarico per un intervento stimato in 3 milione 560mila euro

MESSINA – L’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione e affidato i servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento contro l’insabbiamento dell’imboccatura e dello specchio acqueo dell’approdo di Tremestieri. Il quadro economico preliminare stima il costo complessivo dell’opera in 3 milioni 560mila euro.

L’incarico e il quadro economico

L’affidamento diretto, curato dal responsabile unico del progetto Giuseppe Cutrupi, è stato assegnato alla società Vams ingegneria per un importo contrattuale di 110.464 euro, oltre oneri previdenziali e Iva al 22 per cento, dopo l’applicazione della riduzione del 20 per cento calcolata sull’importo di partenza di 138.080 euro. La somma complessiva impegnata sul bilancio di previsione 2026 è pari a 140.191 euro.

Nel quadro economico preliminare dell’intervento, i lavori a base d’asta ammontano a 2.300.000 euro, mentre le somme a disposizione della stazione appaltante raggiungono 1.260.000 euro. Tra queste voci figurano 20.000 euro per gli oneri di accesso a pubblica discarica, 70.000 euro per allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze, 138.000 euro per rilievi, accertamenti e indagini, 40.000 euro per le spese tecniche di progettazione, 106.000 euro per la verifica preventiva della progettazione, 15.000 euro per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, 50.000 euro per il collaudo, 46.000 euro per attività tecnico-amministrative e pubblicità, oltre a fondo incentivante, Irap, Iva e imprevisti.

Il provvedimento segue l’approvazione, avvenuta con decreto presidenziale del 28 maggio 2026, del Documento di fattibilità delle alternative progettuali redatto da Sopron engineering, e arriva dopo la verifica dei requisiti sull’operatore economico conclusa il 26 ottobre 2026.

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