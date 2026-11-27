Continua lo scontro tra il gruppo Scurria e Sud chiama Nord

MESSINA – “Si sta facendo passare un dato contabile, il disavanzo di amministrazione, come se fosse un debito di 90 milioni di euro prodotto dall’attuale amministrazione. Questa rappresentazione è tecnicamente scorretta e rischia di generare una grave disinformazione”. L’assessore Nino Carreri replica al gruppo Scurria.

“Disavanzo e debito non sono la stessa cosa” – dice Carreri. “Il debito rappresenta somme che l’ente deve effettivamente a soggetti terzi in forza di obbligazioni finanziarie. Il disavanzo di amministrazione, invece, è il risultato negativo che emerge dal rendiconto della gestione, calcolato secondo precise regole di contabilità pubblica e tenendo conto anche dei fondi accantonati, vincolati e dei residui attivi e passivi. Si ricorda che il disavanzo di gestione dell’Ente parte da -101 milioni di euro del 2013, per effetto del riaccertamento straordinario dei residui, legato alla condizione finanziaria dell’Ente negli anni antecedenti al 2013. La domanda corretta è da quali componenti contabili deriva il disavanzo, quale parte è riconducibile alle gestioni precedenti, quale agli esercizi più recenti e quale incidenza hanno gli accantonamenti previsti dalla normativa e dagli organi di controllo”.

La controreplica di Scurria

“Perché, davanti a un disavanzo di quasi 90 milioni, a intervenire è l’assessore alle Circoscrizioni e non il sindaco Federico Basile, che detiene la delega al Bilancio? Basile non può delegare anche le proprie responsabilità. La proposta di delibera numero 280, che certifica il disavanzo, porta proprio la sua firma” – controreplica il consigliere Marcello Scurria.

“Quanto a Carreri, ci risparmi le lezioncine sulla differenza tra disavanzo e debito. Il nostro gruppo ha sempre parlato di disavanzo, utilizzando i dati ufficiali del Comune. La sua precisazione, quindi, non risponde alle nostre contestazioni. Entriamo nel merito dei numeri: la proposta numero 280 certifica un disavanzo di 89,7 milioni di euro. Di questi, 36,2 milioni riguardano due componenti maturate durante l’attuale amministrazione: 14,3 milioni di disavanzo 2022 ancora da ripianare e altri 21,9 milioni di nuovo disavanzo nel 2025. Non vecchie eredità, ma criticità riferite a due esercizi della gestione Basile. A ciò si aggiungono 22,3 milioni in più di debiti verso fornitori e una riduzione del fondo cassa del 66,2%. A Carreri consigliamo di utilizzare meglio il proprio tempo. Anziché impartire lezioni di contabilità, porti finalmente in Consiglio il regolamento sulle Circoscrizioni, che attendiamo da cinque mesi. Dia un senso alla delega che gli è stata affidata. Carreri pensi alle Circoscrizioni, Basile risponda dei conti”.

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