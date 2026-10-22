Messina, il progetto Colapesce in commissione: il punto sull’iniziativa che punta a cancellare “l’esclusione sociale”

L'assessora Calafiore invitata in commissione dalla presidente Feminò per relazionare sull'intervento finanziato con fondi PnMetro Plus

MESSINA – Il progetto “Colapesce, dall’esclusione sociale alle imprese sociali” è entrato nel vivo. Dopo l’avvio dello scorso novembre 2025 e la presentazione nel febbraio 2026, se n’è parlato oggi in settima commissione consiliare. La presidente Antonella Feminò ha invitato a relazionare l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore. L’intervento è finanziato con 2 milioni di euro dalle risorse del PnMetro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Cos’è il progetto Colapesce

Ma di cosa si tratta? Era stato spiegato lo scorso febbraio. Il progetto “Colapesce” rappresenta un intervento pilota finalizzato a promuovere la nascita, il consolidamento e lo sviluppo di imprese sociali, Enti del Terzo Settore (ETS) e workers buyout (WBO) nel territorio comunale e metropolitano. L’obiettivo è quello di rafforzare l’ecosistema economico locale, generare occupazione qualificata e costruire modelli imprenditoriali capaci di coniugare sostenibilità economica e valore sociale. L’iniziativa, spiegano dal Comune, si integra con altre progettualità comunali già attive, come BecoME e Neurodiver-city, nonché con programmi finanziati dal PNRR, dal PON Inclusione e dal PINQUA, contribuendo a costruire un sistema di opportunità lavorative non assistite e sostenibili nel tempo.

I due pilastri del progetto

La strategia del progetto si articola su due pilastri fondamentali. Da un lato il sostegno alle start-up e al consolidamento di imprese sociali organizzate in cluster, attraverso contributi economici sotto forma di sovvenzioni per programmi di sviluppo aziendale orientati all’inclusione lavorativa. Dall’altro, l’attrazione di talenti creativi, la formazione manageriale e la promozione dell’innovazione connessa alla transizione ecologica, reinterpretando i mercati come beni relazionali. È previsto un gruppo di lavoro in sinergia tra personale interno dell’Amministrazione e enti specializzati, che accompagnerà i beneficiari con attività di coaching e una valutazione in itinere secondo il metodo della “realistic evaluation”. Il percorso progettuale si svilupperà fino a febbraio 2027.

Il distretto sociale evoluto inclusivo

Obiettivo di lungo periodo è la creazione di un Distretto Sociale Evoluto Inclusivo, capace di sostenere le fasce più deboli della popolazione e di creare o stabilizzare posti di lavoro a rischio, con un costo pro-capite stimato in circa 25 mila euro, inferiore alle medie di settore: un elemento strategico per garantire la sostenibilità dell’intervento e favorire l’attrazione di ulteriori fonti di finanziamento negli anni successivi. Con “Colapesce”, Messina consolida il proprio impegno verso un modello di sviluppo che coniuga innovazione, inclusione e crescita economica, trasformando le fragilità in opportunità e ponendo le basi per un ecosistema territoriale più equo e competitivo.