Borse di studio, corsi universitari condivisi, gastronomia e turismo: il sodalizio tra Messina e la Cina entra nel vivo

L'amministrazione ha ospitato una delegazione di "Vinci Cultura" e ripercorso quanto fatto dal 2025 a oggi: "Confronto aperto su asset fondamentali"

MESSINA – Borse di studio e corsi universitari condivisi tra Cina e Messina. Il porto e la Zes, oltre alla posizione al centro del Mediterraneo, come luogo ideale per gli investitori cinesi. E lo Stretto come meta turistica del “cinese di nuova generazione”, città in cui restare e non “da mordi e fuggi”, grazie a promozioni e a un rapporto diretto. Non un patrocinio, ma un confronto costante e reale. Sono questi gli elementi principali dei memorandum firmati tra la Città metropolitana di Messina e la Cina, frutto di una interlocuzione nata nel 2025 e di cui oggi il sindaco Federico Basile, l’assessore Massimo Finocchiaro ed Egidio Bernava del conservatorio Corelli hanno presentato i temi. Con loro Tianqi “Antonio” Wang, fondatore e presidente onorario di “Vinci cultura”, l’anima di questo scambio culturale e non solo. Al suo fianco anche Anna Wang, direttrice dell’Ufficio Vinci Cultura in Cina.

Basile: “Confronto aperto su asset fondamentali”

E infatti proprio Wang ha spiegato I punti principali del memorandum, sintetizzato nel bilaterale rapporto su musica e studio, eccellenze imprenditoriali e turismo. Ma prima Basile ha parlato di “sintesi di un percorso nato un anno fa”, ringraziando Egidio Bernava. Perché “se noi oggi siamo qui e abbiamo dialogato con un mondo che non conoscevamo è proprio grazie a lui e al conservatorio Corelli. Da quel dialogo con lui davanti a un caffè è nata l’idea di inserire il Comune in questa interlocuzioni con la Cina. Nel maggio 2025 c’è stata la prima missione a Shenzhen, un polo tecnologico tra i più importanti nel Paese. È da lì che abbiamo iniziato a sviluppare memorandum e portare avanti le istanze di Messina anche al governo cinese. I tre memorandum che presentiamo oggi sanciscono l’intenzione di portare avanti interventi per lo sviluppo della città nel campo della tecnologia”. Il sindaco ha spiegato di voler capire se “ci siano possibilità di interazione e confronto su alcuni asset fondamentali come l’enogastronomia. La missione in Cina ci ha portato buoni feedback e la presenza qui della delegazione cinese è una risposta”.

Finocchiaro: “Faremo visistare le nostre aziende”

L’assessore Finocchiaro ha poi spiegato l’accordo nel concreto: “Quando sono stato in Cina sono stati 4 giorni particolari, spostandoci da una città all’altra su treni ad alta velocità. Grazie ad Antonio Wang siamo riusciti a presentare la città metropolitana di Messina a una comunità importante, con regioni che accolgono migliaia di abitanti. Questi memorandum hanno concretizzato quello che abbiamo fatto in questi due anni. Siamo riusciti a creare l’interesse per questi investimenti. Loro sono rimasti impressionati dalle nostre eccellenze, soprattutto agroalimentari. Ci hanno chiesto videoconferenze a cadenza mensile divisi per settore così da capire su quale investire. Loro hanno fame di acquisire le nostre eccellenze. Oggi faremo visitare loro le nostre aziende e ci diranno con quali vogliono interloquire per partire con gli insediamenti produttivi”.

Bernava: “I cinesi qui per la nostra cultura”

Bernava ha poi stracciato il discorso che aveva preparato e ha esordito dicendo che “Messina non rispetta il Corelli, lo fa solo il Comune. Il sindaco ci ha dato il suo impegno per migliorare la situazione per la nostra realtà, riconosciuta in tutta Italia. È questo che ci ha portato ad avere un rapporto straordinario con la Cina grazie al progetto Marco Polo e a un rapporto a due con il Paese con al centro la musica. È da questo che mi sono chiesto cosa potessi fare per la mia città e così è nato il nostro primo viaggio in Cina. I cinesi vengono qui per la nostra cultura, la musica, la cucina, gli ambienti”.

Wang: “Cosa possiamo costruire insieme?”

“Prima di italiano, voglio essere siciliano – ha affermato, in italiano, Antonio Wang -. Sono onorato di essere in questo luogo così simbolico per la città di Messina come Palazzo Zanca. Il mio nome racconta la mia missione di creare un ponte tra due mondi che io ho la fortuna di chiamare entrambi casa. Due anni fa molti ci guardavano con curiosità e prudenza. Messina e la Cina oggi, dopo lavoro costante e silenzioso, sono realtà che finalmente si sono incontrate. Il nostro percorso è iniziato con l’ascolto e con una domanda: cosa possiamo costruire insieme?”. Da lì un lungo discorso sui rapporti tra le due realtà e su un confronto sempre aperto, che passerà da questo scambio costante e reciproco.

Wang ha ripercorso le tappe di questo “viaggio”, passato per le città di Shenzhen, Shijiazhuang e Hefei e la provincia dell’Hebei. E ha insistito sull’importanza di aprirsi reciprocamente, per intrecciare un legame sempre più stretto su tecnologia, agroalimentare, cultura e turismo. Ma soprattutto sull’imprenditoria, sfruttando la posizione naturale di Messina, “cuore del Mediterraneo”. Insomma: i rapporti tra Messina e la Cina non sono più soltanto un progetto sulla carta. Ma una realtà, che si spera diventi tangibile già nel prossimo futuro, attraverso investimenti a tutto campo, che vanno dalla tecnologia al turismo, passando per l’enogastronomia.