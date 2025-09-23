Messina. “Il sottopasso di Contesse diventa una trappola quando piove”

La denuncia del consigliere della II Municipalità Paolo Scivolone, che sollecita la pulizia delle griglie per il deflusso dell'acqua piovana in tutte le strade

MESSINA – Griglie e “bocche di lupo” otturate sul territorio della II Municipalità. Lo denuncia il consigliere della Dc Paolo Scivolone. “Nessuna manutenzione è stata fatta per un normale deflusso delle acque meteoriche – spiega – tutti i villaggi della II Circoscrizione necessitano urgentemente di interventi.

“Sarebbe opportuno prevenire prima che sia troppo tardi – continua il consigliere della II Municipalità – ma nonostante le tante segnalazioni fatte ad Aman ad oggi nessun intervento è stato eseguito”.

Scivolone entra nel dettaglio: “Il sottopasso di Contesse nelle giornate piovose diventa una trappola mettendo a rischio l’incolumità pubblica. In via Marco Polo e via Consolare Valeria a Contesse, dove sono stati effettuati dei lavori di scarifica e bitumazione, è stata eliminata la cunetta stradale e le griglie sono state riempite di bitume. Nell’asse da via Umberto Bonino a via Giorgio La Pira ci sono griglie strapiene di terra”.

“La mancanza di manutenzione in tutto il territorio della II Circoscrizione – conclude il consigliere – nelle giornate piovose mette a rischio l’incolumità pubblica, quindi è doveroso intervenire per il ripristino di tutte le griglie per il convogliamento delle acque meteoriche”.