 Messina. "Il sottopasso di Contesse diventa una trappola quando piove"

martedì 23 Settembre 2025 - 07:30

La denuncia del consigliere della II Municipalità Paolo Scivolone, che sollecita la pulizia delle griglie per il deflusso dell'acqua piovana in tutte le strade

MESSINA – Griglie e “bocche di lupo” otturate sul territorio della II Municipalità. Lo denuncia il consigliere della Dc Paolo Scivolone. “Nessuna manutenzione è stata fatta per un normale deflusso delle acque meteoriche – spiega – tutti i villaggi della II Circoscrizione necessitano urgentemente di interventi.

“Sarebbe opportuno prevenire prima che sia troppo tardi – continua il consigliere della II Municipalità – ma nonostante le tante segnalazioni fatte ad Aman ad oggi nessun intervento è stato eseguito”.

Scivolone entra nel dettaglio: “Il sottopasso di Contesse nelle giornate piovose diventa una trappola mettendo a rischio l’incolumità pubblica. In via Marco Polo e via Consolare Valeria a Contesse, dove sono stati effettuati dei lavori di scarifica e bitumazione, è stata eliminata la cunetta stradale e le griglie sono state riempite di bitume. Nell’asse da via Umberto Bonino a via Giorgio La Pira ci sono griglie strapiene di terra”.

“La mancanza di manutenzione in tutto il territorio della II Circoscrizione – conclude il consigliere – nelle giornate piovose mette a rischio l’incolumità pubblica, quindi è doveroso intervenire per il ripristino di tutte le griglie per il convogliamento delle acque meteoriche”.

