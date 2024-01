Messina, il suolo pubblico torna a pagamento. Fenimprese chiede proroga gratuita di un anno

L'associazione dei commercianti ricorda la crisi dovuta prima alla pandemia e poi alle guerre

L’assemblea degli associati a Fenimprese Commercianti di Messina ha deliberato di richiedere alle Autorità preposte l’assunzione di provvedimenti idonei a contenere gli inevitabili disagi economici inerenti alla piena applicazione della Tosap (Tassa di occupazione spazi e aree pubbliche).

“La ripresa post-covid – scrivono – è stata arrestata dalle sopraggiunte guerre nell’area prossima all’Unione Europea, comportando la crisi economica con gli aumenti delle materie prime e del costo dell’energia, nonché gli effetti inflattivi e di stagnazione. Anche le attività commerciali della città di Messina hanno subìto inevitabilmente gli effetti della crisi economica non riuscendo più a coprire le perdite pregresse e l’aumento dei costi attuali a fronte di ricavi ridotti per la riduzione dei consumi e del minor valore del denaro. In molti casi, le strutture innovative mediante l’occupazione del suolo pubblico hanno contribuito a contenere i disagi economici a vantaggio di tutti gli operatori commerciali, ponendo le premesse per il progressivo sviluppo del1’intero territorio comunale, soprattutto a fronte dell’incremento nel settore turistico”.

La richiesta alle istituzioni locali è di “partecipare all’impegno profuso dalle Aziende commerciali per migliorare la condizione economica di tutta la Comunità cittadina”, sospendendo per “per un anno la Tosap o applichino per l’anno in corso il 20 % dell’aliquota prevista, aumentandola progressivamente nell’arco dei prossimi cinque anni”.