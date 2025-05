Messina. Imminente la riapertura della Cripta del Duomo

Bisogna aspettare solo qualche settimana per l'inaugurazione. Una volta riaperta, la Cripta del Duomo non dovrà restare chiusa ma dovrà diventare componente fondamentale della nostra offerta turistica

MESSINA – I lavori di restauro e di messa in sicurezza della Cripta del Duomo stanno per concludersi e tra qualche settimana potremo celebrare la sua restituzione alla città e ai turisti dopo decenni di abbandono. Ormai rimane solo da completare l’impianto elettrico e finalmente il prezioso monumento potrà essere visitato in tutto il suo splendore. Gli stucchi che lo impreziosiscono sono stati risanati e ricostituiti nelle parti che si erano staccate. Alcuni affreschi assurdamente coperti di calce sono stati, per quel che è possibile, recuperati e sono stati parzialmente ricollocati i pavimenti antichi. L’accesso è stato reso fruibile a tutti secondo le normative vigenti, così come l’uscita. E’ stata installata la passerella interna che consentirà anche ai disabili la fruizione del monumento.

Un risultato di cui i messinesi possono andare orgogliosi

Insomma, così come progettato sotto la sapiente guida di Mirella Vinci, ex Sovrintendente ai beni culturali, i lavori eseguiti consentiranno di provare un’emozione lungamente attesa. E’ un risultato di cui tutti i messinesi possono andare orgogliosi. Anche perché un contributo fondamentale è venuto proprio dal comitato di cittadini costituito ben cinque anni fa su iniziativa del nostro editore Pippo Trimarchi. Ne faceva parte anche il compianto Franz Riccobono, che saremmo stati ben felici di vedere alla prossima inaugurazione.

L’impegno iniziale, come si ricorderà, è stato dedicato alla raccolta di firme per la Cripta del Duomo come Luogo del Cuore Fai, ottenendo un risultato entusiasmante. La mobilitazione convinta di tante persone, associazioni, scuole, sotto la spinta dei componenti del comitato, ha elevato la Cripta al 15° posto della classifica del Fai con oltre 18.000 voti. Seguì l’attività finalizzata a spingere le istituzioni a fare la loro parte. Su questo fronte è stato determinante l’intervento di Marco Falcone, assessore alle Infrastrutture della Regione siciliana. Infatti, fu proprio grazie all’attuale eurodeputato che venne stanziata la somma di 524.000 Euro necessaria ai lavori di restauro, assegnata al Comune di Messina dall’allora assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Alberto Samonà.

Finiti i lavori di restauro la Cripta non deve restare chiusa

Adesso siamo finalmente alle battute finali di questo lungo percorso, in cui, non stentiamo a dirlo, Mirella Vinci si è distinta per pervicacia e competenza. Giunti a questo punto, l’auspicio è che la Cripta del Duomo, una volta create le condizioni per la sua riapertura, non rimanga chiusa. Sarebbe un delitto. Al contrario, è legittimo augurarsi che, con una sapiente e lungimirante gestione, possa diventare una tappa fondamentale del percorso turistico che gravita intorno al Duomo di Messina, tornando anche a essere luogo di eventi culturali oltre che di fede. Com’era tanti anni fa, e anche meglio.

