“Mia sorella Graziella Campagna uccisa dalla mafia e la verità sui complici ancora lontana”

Stamattina in Cattedrale, a Messina, il ricordo della diciassettenne vittima innocente di mafia a 40 anni dall'omicidio. Le parole amare di Piero Campagna

MESSINA – 40 anni dalla morte di Graziella Campagna, giovanissima vittima di mafia. Stamattina il ricordo in Cattedrale. Piero Campagna, ostinato negli anni a cercare la verità sull’omicidio, abbraccia don Luigi Ciotti, al loro fianco l’avvocato della famiglia Fabio Repici, e poi ricostruisce emozioni e ferite legate alla perdita della sorella quel 12 dicembre 1985: “Per noi familiari quarant’anni equivalgono a un giorno. Il dolore rimane. Ce l’abbiamo tutti giorni dentro di noi. Di sicuro è una storia che lascia l’amaro in bocca. Il processo si è concluso ma non è stato completo. Chi copriva la latitanza dei due soggetti (gli assassini condannati all’ergastolo, n.d.r.) l’ha fatta franca, non ha avuto un processo. In realtà, l’interesse a uccidere Graziella era di chi copriva la latitanza. In 24 anni di processo la realtà ha superato la fantasia. È successo di tutto. Fu persino stoppato il film tv per non turbare la serenità dei magistrati. Ma noi sappiamo che i magistrati valutano sulla base degli atti processuali. E non di un film”.

“Sull’omicidio di Graziella troppe coperture ad alto livello e depistaggi”

Di professione carabiniere, Piero Campagna (nella foto con don Ciotti) continua a esprimere l’amarezza per i troppi anni trascorsi per raggiungere la verità processuale, solo nel 2004, e con troppi buchi neri: “Una diciassettenne vittima innocente di mafia merita giustizia e verità. E la verità è un diritto. Noi familiari dobbiamo sapere cosa è accaduto. Se non ci fosse stato l’avvocato Fabio Repici, io avrei potuto portare tutte le prove ma il processo non ci sarebbe stato. Ed è stato uno contro tanti. Ci sono state troppe coperture ad alto livello. Si tratta di una storia amara perché viene difficile confrontarci con i ragazzi delle scuole. Ma i ragazzi devono conoscere la verità, che va spiegata. Perché devono conoscere come opera la mafia e di cosa si nutre. Se, a quel tempo, si fosse fatta nelle scuole l’educazione alla legalità, Graziella probabilmente sarebbe viva. Avrebbe saputo come agiva la mafia. Un camaleonte che si mimetizza e cattura la preda. Tutto poteva immaginare tranne che quella lavanderia sarebbe stata la sua condanna. Noi abbiamo vissuto 24 anni di processi, con depistaggi, e fa molto male, complicità e connivenze. E verità emerse a distanza di dodici anni”.

La storia di Graziella Campagna

Graziella Campagna aveva 17 anni e faceva la stiratrice in una lavanderia Villafranca. Lì ritrovò per caso, nelle tasche di una camicia, l’agenda di un certo “ingegner Cannata”. Così veniva a conoscenza della vera identità di quest’ultimo, Gerlando Alberti Junior, nipote latitante del boss Gerardo Alberti e morto di recente. Una scoperta, questa, che le sarà fatale.

La notte del 12 dicembre 1985, dopo aver finito di lavorare e mentre attendeva l’arrivo dell’autobus, Graziella sale su un’auto. Quella sarà l’ultima volta che verrà vista in vita. Due giorni dopo il corpo sarà ritrovato a Forte Campone. Ci vorranno molti anni e la tenacia di Piero Campagna, il fratello carabiniere, e dell’avvocato Fabio Repici per giungere alla verità processuale.

