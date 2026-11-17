Le richieste rivolte al Comune

MESSINA – Una quindicina di associazioni, oltre un centinaio di partecipanti, tante famiglie in corteo, molti giovani in bicicletta: così la manifestazione organizzata a Messina nella Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della Strada”.

Tutti insieme per chiedere strade più sicure in città e nel resto d’Italia. L’iniziativa – che ha visto il raduno in piazza Duomo, un mini corteo fino al Municipio e un presidio con interventi al microfono – si è svolta infatti nell’ambito della campagna di RIME, la Rete Italiana della Mobilità Equa, per chiedere la sospensione e la riscrittura dello schema di Codice della strada approvato dal Governo lo scorso 13 ottobre.

Promotori della manifestazione sono stati FIAB Messina ciclabile, CESV Messina, AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Italia Nostra, Legambiente Messina, Puli-AMO Messina, AssoCEA Messina APS, FCI Federazione Ciclistica Italiana sez. Messina, Angeli sull’Asfalto, Associazione Culturale ARB, Laboratorio Civico Progettiamo Messina, Piccola Comunità Nuovi Orizzonti OdV, Anymore Onlus.

La campagna

Il nuovo Codice – hanno sottolineato i manifestanti – rovescia le priorità: invece di ridurre il pericolo, si chiede a chi è più vulnerabile di difendersi. Infatti, a chi attraversa sulle strisce pedonali verrebbe chiesto di verificare che i conducenti intendano fermarsi; la distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo nel sorpasso dei ciclisti resterebbe subordinata a un “ove possibile”, si introdurrebbero nuovi ostacoli alla riduzione della velocità nelle strade urbane.

“Ma la sicurezza stradale non può dipendere soltanto dalla prudenza individuale. È una responsabilità pubblica”. E ancora: “la sicurezza non è un ostacolo alla libertà di movimento. È la condizione necessaria per garantirla a tutti”. E infine: “non si può chiedere ai Comuni di assicurare la sicurezza delle persone e contemporaneamente togliere loro gli strumenti per farlo”.

Le priorità locali

In questo scenario, la manifestazione è stata anche l’occasione per chiedere che il Comune di Messina, attraverso un ordine del giorno del Consiglio comunale, solleciti pubblicamente la revoca del nuovo Codice della strada. Ma non è tutto. I manifestanti hanno chiesto infatti che sulla sicurezza si istituisca una consulta cittadina, aperta alle associazioni, e una programmazione con verifica pubblica annuale.

A Messina – è stato ricordato dai partecipanti – ogni giorno chi cammina deve cercare un marciapiede libero, chi attraversa si ritrova a sperare di essere visto, chi pedala si sente ospite non gradito sulla propria strada.

“Servono attraversamenti sicuri, marciapiedi percorribili e limiti di velocità più bassi nelle zone abitate. Servono risorse adeguate per la sicurezza stradale, il trasporto pubblico, la mobilità ciclistica e gli interventi di educazione e prevenzione. Servono politiche locali che rimettano al centro la tutela della vita, della salute e della sicurezza delle persone. Il modo più concreto per onorare le vittime sulla strada è impedire che altre vite vengano spezzate. Perché la prossima vittima si può evitare. Non basta essere ascoltati, serve un confronto stabile, con una data. Cominciamo da qui, da Messina. Basta morti in strada”.

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