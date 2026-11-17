Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace

I carabinieri hanno celebrato la “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”, in concomitanza con l’anniversario dell’attentato compiuto a Nasiriya (Iraq) il 12 novembre 2023, allorquando rimasero uccisi 12 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito Italiano e 2 civili, nonché 9 iracheni.

Nella circostanza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno organizzato e partecipato iniziative che si sono tenute in varie località del messinese, per commemorare tutti i caduti delle missioni internazionali di pace e in particolare il Sottotenente Giovanni CAVALLARO, il Maresciallo Alfio RAGAZZI e il Brigadiere Ivan GHITTI, tutti originari di questa provincia e decorati della “Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero”.

A Santa Teresa di Riva (ME), alla Chiesa “Madonna di Portosalvo”, è stata celebrata una messa solenne in suffragio del Sottotenente Giovanni CAVALLARO, a cui hanno partecipato non solo i familiari, ma anche la vedova e i figli del Maresciallo Alfio RAGAZZI, deceduto in occasione dello stesso attentato.

Durante questo momento di preghiera, il Comandante della Compagnia di Taormina, Domenico TOTA, ha ricordato la figura di Cavallaro, che in passato aveva già maturato – in Kosovo e in Macedonia – una significativa esperienza anche nel campo delle missioni di pace.

Nella circostanza, la cittadinanza del luogo si è unita alle Autorità militari, civili e religiose del territorio, nonché ad alcune rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Croce Rossa Italiana e delle associazioni combattentistiche e d’arma, a cui si sono aggiunte diverse scolaresche della zona che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza in ricordo di questo evento così tragico.

Un altro momento della memoria è stato celebrato a San Fratello, nella parrocchia “Maria Santissima Assunta”, ove la funzione religiosa celebrata ha ricordato in particolare il Brigadiere Ivan GHITTI, sulla tomba del quale i familiari – accompagnati dal Comandante della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, Angelo Salici – hanno deposto una corona di fiori.

Sempre in memoria del Brigadiere GHITTI, le commemorazioni sono proseguite anche a Motta d’Affermo, ove i familiari del militare e il maggiore Salici hanno anche inaugurato una stele in onore di tutte le vittime dell’attentato di Nasiriya.

Anche in questi due momenti è stato ricordato l’altissimo valore del sacrificio compiuto da tutte le vittime di quel tragico momento della storia del Paese, divenendo esempio di abnegazione, senso dello Stato e dedizione al servizio in favore non solo della collettività nazionale, ma anche delle popolazioni dei Paesi lontani dall’Italia ove quei militari erano stati chiamati a operare.

Infine, l’ultimo evento in ordine cronologico ha avuto luogo al cimitero di “Briga Marina”, dove la vedova del Maresciallo Alfio RAGAZZI e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, Lucio Arcidiacono – alla presenza anche del figlio e dei fratelli del Caduto, nonché di alcuni suoi ex commilitoni – hanno deposto un cuscino di fiori sulla tomba del militare, contestualmente benedetta dal Cappellano Militare del Comando Legione “Sicilia”, Don Rosario Scibilia.

Poco dopo, le commemorazioni sono proseguite con la cerimonia dell’alzabandiera che si è tenuta a Scaletta Zanclea, nella locale sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, intitolata proprio alla memoria del Maresciallo Ragazzi.

Il tutto si è concluso nella locale Parrocchia di “Santa Maria del Carmelo”, ove è stata celebrata una messa officiata dal parroco Don Gianfranco Pistorino e dal Cappellano Militare, alla presenza anche delle Autorità militari, nonché del Sindaco del luogo e dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Pagliara.