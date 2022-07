Messina. In tre mesi 72mila euro di multe e 46 denunce per abbandono di rifiuti - Tempostretto

Il rapporto della Polizia Municipale per i mesi di aprile, maggio e giugno

Il comandante della Polizia municipale, Stefano Blasco, ed il responsabile della Polizia Specialistica, commissario Giovanni Giardina, rendono noto il rapport aprile-giugno 2022 dell’attività di controllo sul territorio svolta dalla Sezione Ambientale coordinata dagli ispettori Cosimo Peditto e Giacomo Visalli.

Gli illeciti totali contestati sono 84 per abbandono di rifiuti su suolo pubblico ai sensi dell’art. 192 c.1 e 255 c.1 del D. Lgs. 152/2006. Sanzione amministrativa di 600 euro per ogni singola violazione. Illeciti accertati tramite telecamere fototrappole: 8 gli illeciti contestati tramite sistema di videosorveglianza e fototrappole per il contrasto di abbandono di rifiuti; illeciti contestati in flagranza: 41 accertati in flagranza per abbandono di rifiuti su suolo pubblico; illeciti rilevati da ispezione rifiuti: 18 accertati tramite ispezione dei rifiuti rinvenuti su suolo pubblico. Condomini verbalizzati per errato conferimento: 29 le contestazioni per errato conferimento nei carrellati ai sensi dell’art. 20 delibera c.c. 95/2019 sanzione amministrativa di 100 euro; 17 le contestazioni per deposito incontrollato di rifiuti su area privata ai sensi dell’art. 192 c.1 e 255 c.1 del D. Lgs. 15/2006 sanzione amministrativa di 600 euro. Reati totali contestati: 46 persone deferite all’Autorità giudiziaria, 15 mezzi sottoposti a sequestro, 8 aree sottoposte a sequestro, 3 manufatti sottoposti a sequestro e 29 Ndr. Attività droni: controllo dell’intera costa del territorio mediante drone per l’accertamento di depositi incontrollati di rifiuti e manufatti abusivi.

Le sanzioni

Le sanzioni amministrative sono state complessivamente 10.849 euro: art. 7, (20) 840 euro; art. 20, occupazione suolo (9) 1.557; art. 80, omessa revisione (2) 346; art. 116, guida senza patente (1) 5.100; art. 141, circolazione a velocità non adeguata (1) 56; art. 145, omessa precedenza (1) 167; art. sorpasso (1) 167; art. 154, manovra vietata notturno (1) 56; art. 155, limitazioni dei rumori (2) 84; art. 157, (42 euro) (4) 168,00; art. 158, (87 euro) (11) 957; art. 159, rimozioni (13); art. 170 inosservanza delle modalità di guida (1) 83; art. 180, mancanza momentanea di documentazione (1) 42; art. 193, veicolo privo di copertura assicurativa (1) 866; fermo veicoli, (1) 60 giorni; totale punti decurtati 18. ART. 255 c.1 bis. e ART. 232–bis D. Lgs. 152/2006: abbandono rifiuti (1) 50 euro; ART. 193 ART. 258 c.4 D. Lgs. 152/2006: formulario mancante (1) 3.100 euro; ARTICOLI 8 e 93 T.U.L.P.S. 773/1931: (1) 1.032 euro; ORD. 350/2018: emissioni sonore (6) 3.600 euro; ORD. 122/2019 mancata esposizione targhetta amministratore (1) 450 euro; Totale sanzioni 8.232 euro. TOTALE SANZIONI: verbali emessi per abbandono illecito di rifiuti 84×600= 50.400 euro; Condomini verbalizzati per errato conferimento 29×100 = 2.900 euro; C.D.S 10.849 euro Verbali amministrativi 8.232 euro. TOTALE SANZIONI 72.381 euro. Persone deferite all’autorità giudiziaria 46.

