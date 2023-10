Messina. Inaugurata area sgambamento cani a Villa Sabin - Tempostretto

E' dotata di giochi e servizi

Messina Servizi ha realizzato all’interno di Villa Sabin un’area di sgambamento per cani. Uno spazio dedicato dove i cani possono correre e giocare in modo sicuro.

Quest’area recintata, per evitare fughe e incidenti, è dotata di giochi per i nostri amici a quattro zampe, di servizi come cestini per le deiezioni, panchine per i proprietari e fontanelle per l’acqua.

Un luogo ideale per permettere ai cani di esercitarsi e interagire con altri cani sotto la supervisione dei loro proprietari.