Messina. Incendi e cura del territorio: incontro e dibattito - Tempostretto

Esperti a confronto sabato 28 ottobre da "Don Minico" su iniziativa del movimento No ponte

MESSINA – “Cura del territorio, incendi e dissesto idrogeologico”. Sabato 28 ottobre, dalle 10.30, da “Don Minico” (Colle San Rizzo, Quattro Strade), si svolgerà un’assemblea/seminario sul tema.

In programma interventi di Anna Giordano, Matteo Allone, Sergio Soraci, Tina Palmisano, e testimonianze dirette sugli incendi e dibattito. Si tratta di un’iniziativa promossa dal movimento No ponte, in vista del corteo del 2 dicembre.

