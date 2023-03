Risparmiata solo la parte esterna, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme

Incendio nella notte al bar pasticceria Gold Ensemble di Granatari. Le fiamme hanno danneggiato tutto il locale, che era chiuso dalla scorsa stagione estiva. Risparmiata solo la parte esterna.

L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, mentre la Polizia ha avviato le indagini. La prima ipotesi è quella di un corto circuito scaturito da un macchinario ma non si possono ancora escludere altre cause.