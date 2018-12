Grande attesa per il concerto Gospel del gruppo “Laura Wilson&Nù Movement”

Prosegue a ritmo serrato la vendita dei biglietti per il concerto Gospel di beneficenza, in favore dell’Associazione “Il Bucaneve”, che si terrà il 28 dicembre prossimo, alle 20,15, nella chiesa di Santa Caterina.

Ad esibirsi il gruppo gospel americano “Laura Wilson&Nù Movement”, in tournee in Italia in questo periodo. L’Associazione Messina Incentro, di concerto con il parroco di Santa Caterina, padre Giò Tavilla, ha deciso di donare parte dell’incasso in favore dell’Associazione “Il Bucaneve”, presieduta dalla prof.ssa Carla Fortino, che si occupa del sostegno alle famiglie dei bimbi ospedalizzati.

La MessinaIncentro ha messo al “centro” del Natale promosso a piazza Cairoli, proprio i bimbi, da qui la decisione di sostenere un’associazione messinese che si prende cura delle famiglie dei bimbi meno fortunati.

I biglietti del costo di 15,00 euro oltre i diritti di agenzia si possono acquistare presso il botteghino (090343818) viale della libertà, 391; Bisazza Gangi largo San Giacomo 1/2 (090675351); Bossa via Tommaso Cannizzaro 132 (090669206). Ed on Line sul sito boxol.it