Antonella Russo: “Gratitudine e senso di responsabilità per la scelta del Pd”

Il Partito democratico l'ha scelta come candidata sindaca di Messina grazie a un voto in più nella Direzione. E la consigliera ricorda Angela Bottari

MESSINA – “Accolgo con gratitudine e senso di responsabilità la scelta del Partito democratico di indicare il mio nome al tavolo della coalizione per le prossime elezioni amministrative”. Così l’avvocata Antonella

Russo, consigliera comunale e componente della segreteria regionale del Partito democratico siciliano.

“In questi anni ho svolto il mio ruolo con serietà, onestà intellettuale e rispetto delle istituzioni, cercando sempre di contribuire con spirito costruttivo e attenzione concreta ai problemi della città. È lo stesso

impegno che oggi rinnovo, mettendomi a disposizione con convinzione e senso di servizio”, prosegue Russo.

La spaccatura nel Pd

Ieri la Direzione provinciale messinese ha votato infatti la relazione del segretario provinciale Armando Hyerace a sostegno di Antonella Russo candidata a sindaca di Messina del centrosinistra. Il risultato? 16 a 15 a favore della consigliera, preferita dal segretario regionale Anthony Barbagallo. Per un solo voto perde il consigliere Alessandro Russo, che avrebbe voluto candidarsi, sostenuto dal deputato all’Ars Calogero Leanza.

“I conflitti? Rispetterò tutte le sensibilità nel Pd”

Ora la neo candidata si mostra ottimista: “Il Partito democratico e il campo progressista rappresentano una proposta politica solida e già presente sul territorio, frutto di un lavoro che da anni prosegue con costanza dentro e fuori dalle istituzioni. Un percorso collettivo che parla di contenuti, competenze e

dedizione alla comunità. La mia è una disponibilità nel segno dell’inclusione di tutte le sensibilità interne al partito, consapevole di un percorso che non è stato privo di conflittualità: dinamiche fisiologiche che rappresentano la ricchezza delle diverse posizioni e che intendo rispettare pienamente”.

“L’insegnamento di Angela Bottari”

E infine un pensiero ad Angela Bottari: “Questo impegno si colloca anche in una prospettiva di continuità con le battaglie femministe che hanno segnato la nostra storia politica e civile, nel solco dell’insegnamento di Angela Bottari. Riferimento autorevole di un percorso politico che mi ha formata e accompagnata, una guida il cui sostegno ideale sento oggi particolarmente vicino. Da parte mia, piena disponibilità a continuare questo cammino insieme”.

