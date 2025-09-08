Messina. Incidente in monopattino, come sta il 13enne e a che punto sono le indagini

Il ragazzino è ancora in coma farmacologico ma stazionario. Gli accertamenti confermano che si tratta di un incidente autonomo

Messina – E’ ancora grave ma stazionario il 13enne ricoverato al Policlinico dopo l’incidente in monopattino a Giostra. L’adolescente è ancora in prognosi riservata, i medici lo stanno monitorando.

Come sta il ragazzino

I neurochirurghi hanno effettuato due “interventi tecnici” per stabilizzare le sue condizioni, non due vere e proprie operazione chirurgiche ma ma manovre che pare abbiano sortito i risultati previsti. Adesso alla famiglia non resta che sperare che il giovanissimo dia segnali di ripresa.

Incidente autonomo

Intanto la Polizia Municipale, guidata dal comandante Giovanni Giardina, ha effettuato i primi accertamenti sul caso. Accertamenti che confermano che si è trattato di un incidente autonomo. Il ragazzino procedeva sul monopattino sul viale Giostra, nei pressi della rotatoria Amam. Poteva essere una banale caduta durante il gioco. Invece il trauma cranico è stato fortissimo e il tredicenne adesso è in terapia intensiva pediatrica.