Messina. Incidente in via Garibaldi, 75enne in ospedale

Tamponamento nei pressi del Duomo. Come sta l'uomo ricoverato al Piemonte

Messina – E’ in ospedale al Piemonte in condizioni critiche il 75enne ricoverato dopo l’incidente stradale avvenuto stamane in via Garibaldi. L’uomo è stato soccorso da un mezzo del 118 e trasportato al pronto soccorso del presidio di viale Europa a seguito del tamponamento tra due mezzi, avvenuto poco prima del Duomo, in direzione del centro città. Uno scontro che gli ha provocato un forte malore, a quel che pare dai primi accertamenti.

La dinamica del tamponamento

Sul posto gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale che ora vagliano le cause e la dinamica del tamponamento tra i due mezzi che viaggiavano in direzione sud. Non è escluso che l’impatto sia dovuto proprio al malore accusato dal 75enne adesso ricoverato.