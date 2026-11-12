Camera di Commercio. Via agli interrogatori degli indagati

L'architetto Lazzari in Procura per chiarire la sua posizione. Sentito anche Di Carlo. Acquisiti atti sui lavori

Messina – E’ stato un lungo confronto quello tra la sostituta procuratrice Roberta La Speme, che indaga sull’incendio alla Camera di Commercio, e l’architetto Giovanni Lazzari, uno dei tre indagati. Il professionista ha chiesto ed ottenuto di essere ascoltato e la Procura di Messina ha accolto la sua istanza di interrogatorio, avvenuto ieri pomeriggio e andato avanti fino a sera tardi.

Lazzari dal pm per chiarire la sua posizione

Un interrogatorio dal quale sono emersi molti spunti utili e chiarimenti, sui lavori in corso alla Camera di Commercio, lo scorso 5 novembre, quando il rogo, partito dal sottotetto dell’ultimo piano della parte affacciata su via Giordano Bruno, è divampato devastando l’intera area perimetrale. “Ha, ritengo, chiarito la sua totale estraneità ai fatti“, chiarisce il suo legale, l’avvocato Enrico Ricevuto. L’architetto Lazzari ha fornito inoltre parecchi atti, che documentano i lavori che lo hanno riguardato, ovvero quelli di condizionamento della sala Borsa. Il prezioso salone della Camera di Commercio, centrale rispetto alla parte dove è scoppiato l’incendio e infatti solo lambito dalle fiamme, sebbene in parte danneggiato dall’evento nel suo complesso, è al centro di un complessivo lavoro di ristrutturazione, manutenzione e condizionamento. Proprio a questa ultima parte dei lavori, da poco partiti dopo mesi di stop in attesa di un via libera regionale, sovrintendeva l’architetto Lazzari. Gli interventi in corso sulla parte alta, relativa all’allargamento di alcuni fori per consentire il passaggio di tubature, non prevedevano l’uso di “fiamme libere” da parte degli operai. E non riguardavano gli uffici il cui sottotetto ha preso fuoco, ubicati in un’area separata. E’ questo il passaggio centrale della deposizione dell’architetto Giovanni Lazzari, che andrà ora al vaglio della Procura.

Lo Spresal da Di Carlo, che consegna documenti

C’è un collegamento effettivo tra i due eventi, i lavori in corso alla sala Borsa e l’origine del rogo, o le fiamme sono state innescate da altro? Saranno gli investigatori a doverlo chiarire ed è più che probabile, a questo punto, che venga affidata una super consulenza per individuare le cause e valutare la dinamica di tutto quel che è accaduto. L’incarico da parte della Procura potrebbe arrivare a breve. Intanto, insieme agli investigatori della Polizia, lavorano sul caso anche i tecnici dello Spresal, il servizio sicurezza su lavoro dell’Asp. Gli ispettori hanno ascoltato l’altro indagato, l’architetto Angelo Di Carlo, responsabile della sicurezza nell’ambito degli stessi lavori. Anche lui ha fornito il materiale a sua disposizione relativo al progetto e alle dotazioni di sicurezza, fornendo chiarimenti su alcuni passaggi specifici. Il suo legale, l’avvocato Filippo Pagano, ha già chiesto alla Procura di poter nominare un consulente tecnico di fiducia.

Il capitolo sicurezza e dotazioni anti incendio

Al vaglio dell’inchiesta oltre al rogo c’è infatti anche il capitolo relativo alle dotazioni antincendio. Erano funzionanti? Avrebbero potuto incidere nel mitigare gli effetti dell’incendio e non è stato invece possibile avvalersene appieno? E’ un’altra delle domande alla quale dovrà rispondere l’inchiesta. Anche perché i residenti della zona, assistiti dall’avvocata Daniela Agnello, hanno chiesto alla magistratura di approfondire il capitolo legato all’adeguatezza delle dotazioni dei Vigili del Fuoco. Le ipotesi di reato al vaglio sono disastro colposo e rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ed hanno portato al sequestro dell’intero stabile, affidato alla custodia del presidente camerale Ivo Blandina. Insieme a Lazzari e Di Carlo, la Procura ha iscritto nel registro anche Antonino Ponzini, responsabile dell’azienda che si occupava dei lavori sui condizionatori.

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