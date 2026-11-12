Prima storica della Ssd Unime alla Final Four di Coppa Federale di hockey

Nel fine settimana i grigioazzurri sfideranno tre formazioni di Serie A2: Genova 80 Hc, Hc Roma e Rassemblement Torino Hc

La SSD UniMe si prepara a vivere un appuntamento storico per il proprio percorso sportivo: la partecipazione alla Final Four di Coppa Federale, in programma sabato 14 e domenica 15 novembre al PalaTazzoli di Torino. Una partecipazione che testimonia lo splendido percorso del team hockey del sodalizio universitario: a formazione messinese, infatti, sarà l’unica squadra di Serie B a prendere parte alla fase finale della competizione, nella quale affronterà tre formazioni di Serie A2: Genova 80 HC, HC Roma e Rassemblement Torino HC.

Questi i 18 atleti convocati dall’allenatore Antonio Spignolo per la trasferta di Torino: Alessandro Anselmi, Francesco Curreli, Antonio Italia, Aldo D’Andrea, Alessandro Borgese, Santo Giuffrida, Andrea Siracusa, Senteth Amalka, Davide Visalli, Ayman Kalil, Deschan Tharuka, Stefano Manganaro, Giacomo Manganaro, Michele Malluzzo, Federico Cardella, Alberto Rinaldi, Luca Provenzale e Federico Ficarra.

Gli appuntamenti della Final Four

Il programma si aprirà sabato alle ore 14.00 con la prima semifinale tra Genova 80 HC e SSD UniMe. A seguire, alle ore 16.00, scenderanno in campo HC Roma e Rassemblement Torino HC. Per i grigio-azzurri si tratta di un’importante occasione per confrontarsi con squadre di categoria superiore e roster di assoluto livello, ma anche di un’opportunità per provare a ritagliarsi un ruolo da protagonisti nella competizione e puntare fino in fondo al trofeo nazionale. La squadra messinese, alla sua prima partecipazione a una manifestazione di così alto valore in ambito nazionale, arriva a Torino con la determinazione e la consapevolezza di poter giocare le proprie carte.

Istituita dalla Federazione Italiana Hockey nella stagione 2022/2023, la Coppa Federale ha visto nelle precedenti edizioni i successi del Superba Genova (2022/2023), dell’HC Riva del Garda (2023/2024) e della USD Moncalvese Hockey Asti, vincitrice delle ultime due edizioni, nel 2024/2025 e nel 2025/2026.

Spignolo: “Un primo obiettivo centrato”

A fare il punto sull’appuntamento è il Direttore Tecnico dell’hockey, Giacomo Spignolo, che ha voluto innanzitutto ringraziare il presidente Franco De Francesco e tutta la Società per il sostegno e la vicinanza dimostrati alla squadra: «Abbiamo centrato il primo obiettivo stagionale, quello di essere presenti a Torino. Anche contro squadre di categoria superiore, per noi ogni partita deve essere giocata per vincere. Non abbiamo altra mentalità se non quella di concentrarci di partita in partita. Siamo una squadra ben costruita, determinata e consapevole dei propri obiettivi, un gruppo solido e unito. Vogliamo iniziare nel migliore dei modi questa lunga stagione e speriamo che la Final Four di Coppa Federale sia soltanto il primo di altri importanti traguardi che il nostro progetto prevede per questa stagione».

Sulla possibile favorita, Spignolo sottolinea come in una competizione di questo tipo non ci siano pronostici scontati. Il Rassemblement Torino, tuttavia, potrà contare sul vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico, in un ambiente che sarà pronto a sostenerlo in una manifestazione intensa e importante come la Coppa Federale.