Messina. Interventi sulla rete idrica, domani stop all’erogazione nelle zone centro e nord della città

Dodici cantieri operativi lungo la condotta di Fiumefreddo e sulla rete cittadina. Attivato il piano di supporto all'utenza

Amam ha programmato per domani, martedì 27 ottobre, un importante intervento di manutenzione che vedrà l’apertura di più cantieri in contemporanea. Sarà quindi necessario interrompere temporaneamente il flusso idrico proveniente dalla Centrale di Torrerossa verso la città

I lavori previsti

Gli interventi di manutenzione, “mirati – spiega Amam – a incrementare l’affidabilità dell’infrastruttura e a ridurre il rischio di future criticità sulla rete di distribuzione”, avranno una durata stimata in circa 12 ore e richiederanno il blocco del flusso d’acqua all’interno dell’adduttrice principale dalle ore 09:00 sino alle ore 21:00.

Saranno attivati in simultanea cantieri lungo la condotta di Fiumefreddo per la sistemazione di 3 sfiati e 3 scarichi situati nei territori comunali di Calatabiano, Taormina e Scaletta e, al contempo, sulle reti e gli impianti idrici cittadini in 5 punti della città, compresi tra Galati e il Torrente Papardo. Infine, sempre durante le ore di sospensione del flusso idrico nell’adduttrice principale, si opererà anche nella Centrale di Fiumefreddo, per efficientare gli apparati elettrici.

In tutto, sono previsti 12 cantieri operativi che comporteranno un impegno di circa 80 unità di personale, tra tecnici, amministrativi, dirigenti, funzionari e maestranze interne ed esterne.

Le ripercussioni sulla distribuzione idrica.

La sospensione del flusso comporterà ripercussioni sulla capacità di erogazione capillare nelle diverse zone del centro e della zona nord della città, legate ai tempi tecnici necessari al successivo riempimento dei serbatoi principali e delle reti zonali una volta riavviata l’adduttrice. Nella giornata di domani 27 ottobre la distribuzione idrica in città sarà garantita regolarmente sino alle ore 11:00.

Questa mattina stata verificata la funzionalità di tutti i punti fissi di distribuzione idrica a disposizione dell’utenza h 24 e posizionati in zone strategiche della città:

Via Girolamo Savonarola, incrocio Via Onofrio Gabriele (pressi Piazza Castronovo); Sede AMAM, Viale Giostra – Ritiro; Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte; Via Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria (incrocio con v. Michele Amari).

Amam garantirà l’approvvigionamento idrico sostitutivo tramite autobotti, con carattere di priorità alle utenze sensibili e alle strutture sanitarie del territorio (strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, comunità, etc.). I cittadini sono invitati alla massima collaborazione e a un uso parco della risorsa idrica, in modo da mantenere integre le riserve domestiche in vista dell’interruzione programmata.