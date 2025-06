Messina, la Basilica di Sant’Antonio partecipa alla Notte dei Santuari

Iniziative in città e in provinciia con musica e percorsi guidati domenica 1 giugno

MESSINA – La Notte dei Santuari in tutta Italia l’1 giugno. Partecipa anche la Basilica di Sant’Antonio dalle 20.30 alle 23.30 a Messina. Si prevede alla 21 di oggi un concerto per violino di Sofia Muffoletto. Alle 21.40 canti e brani su “La speranza che non delude” a cura di padre Salvatore Catanese e del gruppo musicale “Il resto d’Israele”. Alle 22.10 l’adorazione eucaristica sempre a cura di padre Catanese e del gruppo del Rinnovamento “Il resto d’Israele”.

Nella provincia aderiscono il Santuario Maria SS. del Tindari, il Santuario Maria SS. di Crispino a Monforte San Giorgio e il Santuario S. Maria Ausiliatrice di Alì Terme. A Monforte San Giorgio in programma, dalle ore 18 alle 22, una visita guidata del percorso storico a cura dei ragazzi dell’oratorio. A seguire pellegrinaggio verso il santuario con partenza dal lungomare antistante il collegio e concerto finale del coro Maria Santissima Annunziata di Fiumedinisi.

Sempre domenica alle 12 in programma a Messina l’omaggio floreale alla statua di Sant’Annibale, di fronte alla chiesa di Sant’Antonio, alla presenza delle autorità.