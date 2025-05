Messina, “la comunicazione luogo di speranza”

Incontro oggi a Palazzo dei Leoni a cura dell'Arcidiocesi di Messina

MESSINA – Nell’ambito del Giubileo della Speranza, l’Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela ha organizzato un momento di riflessione sul tema “La comunicazione luogo di speranza”, rivolto agli

operatori delle comunicazioni sociali. A guidare la riflessione, venerdì 30 maggio, alle 17, nel Salone

degli Specchi di Palazzo dei Leoni (sede della Città Metropolitana), sarà il giornalista Nino Rizzo

Nervo, direttore responsabile della Gazzetta del Sud, introdotto dal direttore dell’Ufficio diocesano

per le comunicazioni sociali mons. Giò Tavilla.

A seguire si terrà un breve pellegrinaggio sino alla Basilica Cattedrale e subito dopo sarà celebrata la

messa inserita all’interno del novenario in preparazione alla solennità della Madonna della Lettera,

patrona della città di Messina.

In serata alle 21, in Cattedrale, si svolgerà il 12mo Festival internazionale corale di musica sacra

mariana, promosso dall’arcidiocesi di Messina, con l’associazione Chorus Inside Sicilia e il Centro

interconfraternale diocesano.