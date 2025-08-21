 Messina, la Doadi s'accorda per la gestione sportiva. Peditto direttore generale

Messina, la Doadi s’accorda per la gestione sportiva. Peditto direttore generale

Marco Olivieri

Messina, la Doadi s’accorda per la gestione sportiva. Peditto direttore generale

Tag:

giovedì 21 Agosto 2025 - 18:10

Doppio accordo con il presidente Alaimo. Firmato pure un preliminare per la cessione del 100% delle quote

MESSINA – La Doadi Srls entra nel Messina calcio con direttore generale Giuseppe Peditto. E si prende la gestione sportiva della società. C’è l’accordo con il presidente Stefano Alaimo. E ora comincia il tentativo in fretta e furia per approntare una squadra, compreso lo staff tecnico. In più è stato stipulato un accordo preliminare per la cessione del 100% delle quote alla Doadi. Ma continua a dominare l’incertezza sulla partita di domenica a Lamezia Terme in Coppa Italia.

Ieri sera, al telefono, contattato da Tempostretto, Peditto si era detto ottimista. “Finalmente buone notizie. Cominceremo a parlare di calcio”.

La nota del Messina calcio: “L’impegno della nuova società a finanziare l’intera stagione calcistica”

Questa la nota ufficiale: “In data odierna è stato sottoscritto con la Doadi Srls l’accordo sulla continuità sportiva, che prevede l’impegno della società a finanziare l’intera stagione calcistica. L’intesa stabilisce, inoltre, l’obbligatorietà del trasferimento delle quote da parte dei due soci di Acr Messina Srl alla Doadi Srls. A tal fine, oltre al documento relativo alla continuità sportiva, è stato firmato anche il preliminare di cessione del 100% delle quote. In attesa della sentenza di omologa, il Messina può quindi contare sulla solidità garantita da Doadi Srls e sulla certezza che, una volta ottenuta l’omologa, le quote saranno ufficialmente trasferite alla società di Sinagra. Nel frattempo, il dottor Giuseppe Peditto assume l’incarico di direttore generale, con pieni poteri di firma e rappresentanza. Finalmente, si può tornare a parlare di calcio giocato”.

Lo stop del Tribunale

Lo scorso 14 agosto c’è stato uno stop, non definitivo, all’operazione. A seguito delle trattative tra la Doadi e l’Acr Messina, di Aad Invest e Sciotto, il commissario giudiziale Maria Di Renzo e il consulente tecnico-contabile Corrado Taormina hanno espresso parere negativo. E si attende la decisione finale del Tribunale.

La Doadi è una Società a responsabilità limitata semplificata (Srls), con sede legale a Sinagra. L’ammministratore unico risulta Antonino Giuseppe Rapisarda e socio unico Alessandro Raffaele, con capitale sociale dichiarato 2.500,00 euro.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Anche i cigni apprezzano il mare di Mortelle VIDEO
Messina, l’incendio a ridosso della tangenziale è stato domato VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED