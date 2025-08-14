Acr Messina, due no all’affidamento del ramo sportivo alla Doadi di Peditto

Il commissario giudiziale e il consulente esprimono parere negativo, se il tribunale darà seguito potrebbe essere la pietra tombale sulla prima squadra di calcio cittadina

MESSINA – Futuro del Messina calcistico che resta sempre più oscuro e nebuloso. Dopo l’arenarsi della trattativa portata avanti dalla Società Cooperativa Calcio Messina, che aveva provato a far rientrare nella partita Borgosano e alcuni investitori americani, era riapparso sullo sfondo il solo Peditto mentre il Messina 1947 si ritirava e la Messana, come da programmi societari, si concentra sull’Eccellenza. Il futuro del calcio in riva allo Stretto resta quindi l’Acr Messina, prima squadra cittadina e iscritta in Serie D, che però per ogni decisione deve passare dal Tribunale.

Così a seguito delle trattative tra la Doadi Srl, società che fa riferimento a Giuseppe Peditto, e l’Acr Messina, di Aad Invest e Sciotto, tramite delegati che trovavano l’accordo sulla gestione del solo ramo sportivo della società in attesa di futura cessione, il commissario giudiziale Maria Di Renzo e il consulente tecnico-contabile Corrado Taormina bocciavano l’operazione. Dopo scambi di documenti e richieste di integrazioni i due, commissario e consulente, hanno dato parere negativo a questa possibilità.

Non è certamente un no definitivo perché la decisione finale spetta al tribunale che però con tutta probabilità dovrà tenere conto di questa decisione e difficilmente si discosterà. Così il Messina, che sembrava avere una speranza sportiva per quanto riguarda il campo, potrebbe non poter ambire neanche a costruire una squadra, a meno che non ci pensino Alaimo e Sciotto, ipotesi remotissima. Per la società attuale l’importante infatti sembra uscire puliti dal procedimento giudiziario, mentre chi vorrebbe fare calcio (Peditto) non soddisfa a quanto pare i requisiti per far stare sereni le sedi giudiziarie. Quando manca poco più di una settimana dal primo appuntamento ufficiale, il turno preliminare di Coppa Italia il 24 agosto, il Messina calcistico sembra così avviato verso il suo funerale.