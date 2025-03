Messina. La frana a Cumia, “servono interventi strutturali”

Il presidente della III Municipalità Cacciotto e il consigliere Signorino invocano "interventi urgenti di messa in sicurezza"

MESSINA – “L’amministrazione comunale ha ignorato le mie segnalazioni”.Il consigliere Nunzio Signorino polemizza con la Giunta Basile per la frana che ha colpito la frazione di Cumia. E invia le foto del disastro, con la scritta “dopo” per accentuare la polemica. “La situazione a Cumia diventa sempre più drammatica ed è ora che l’amministrazione passi dalle buone intenzioni ai fatti. Ennesima pioggia ed ennesimo smottamento, con l’unica via d’accesso praticamente occlusa”, ha dichiarato a sua volta il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto.

Sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia: “Da tempo ormai il villaggio invoca interventi urgenti di messa in sicurezza e non più rinviabili. L’amministrazione, tramite l’assessore alla Difesa del suolo (Caminiti, n.d.r.), durante un’ incontro con alcuni rappresentanti del comitato spontaneo di Cumia, alla presenza del sottoscritto, ha fatto sapere che entro luglio, almeno nei punti nevralgici dei costoni, saranno apposte delle reti di contenimento”.

Rileva a sua volta il consigliere Signorino: “Questo disastro era prevedibile e, purtroppo, previsto. Già in tempi non sospetti avevo segnalato il pericolo frana in via comunale Cumia, sollecitando l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza”. E il consigliere sostiene d’avere avuto maggiore attenzione dalla Prefettura, piuttosto che dal Comune. “È inaccettabile che si debba arrivare a questo punto per vedere un intervento. La prevenzione è fondamentale, soprattutto in un territorio fragile come il nostro”. E Signorino chiede chiarezza “sulle responsabilità di questo ritardo e sollecita l’amministrazione comunale ad adottare misure immediate per garantire la sicurezza dei residenti di Cumia e prevenire ulteriori danni”.

