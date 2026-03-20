Messina, la Nazionale femminile di Sitting Volley in amichevole contro l’Ucraina

Sabato ore 16 alla Cittadella l'amichevole. Lavoro di concerto tra Messina Social City, Cip, Fipav e Ssd UniMe

MESSINA – La Cittadella Sportiva Universitaria di Messina sta ospitando in questi giorni sessioni di allenamenti, che culmineranno con un importante test match, della Nazionale Italiana di Sitting Volley della Federazione Italiana Pallavolo. L’iniziativa approda negli impianti sportivi dell’Ateneo peloritano grazie alla collaborazione con la Fipav, il Cip e la Messina Social City.

Tre giornate di lavoro e preparazione per le azzurre campionesse europee che già nella giornata di ieri hanno svolto un’amichevole, a cui ne seguirà un’altra questa sera, prima di arrivare a quella ufficiale sempre contro le Ucraine sabato pomeriggio alle ore 16. Italia contro Ucraina è stata anche la semifinale dell’Europeo vinto e l’Italia si sta preparando in vista del mondiale da giocare in Cina, coinvolte anche le società del territorio con i tesserati di queste che potranno assistere a bordo campo come raccattapalle.

I relatori in conferenza stampa

Antonio Locandro, presidente Fipav Sicilia ha fatto gli onori di casa: “Le Nazionali di Italia e Ucraina sono qui in stage a Messina, siamo contenti di questa opportunità e ringraziamo la Messina Social City per questa collaborazione anche con l’UniMe, senza dimenticare l’impegno del Cip”.

Alessandro Zurro, presidente Fipav territoriale di Messina: “Ringrazio la federazione centrale per questa grandissima opportunità di investire nel Sitting Volley. Un progetto che parte indietro con un lavoro immane di Valeria Asquini che ringrazio, l’Unime rappresentata dall’amica Alessandra (Crinò, ndr) ha con cui abbiamo avuto una sintonia pazzesca, anche lei è una donna del fare e la ringraziamo per la disponibilità degli impianti. L’amico Francesco Giorgio da parte del Cip, questo sarà un primo evento che farà da ponte, perché avremo Julio Velasco il 30 marzo e poi la nazionale italiana seniores maschile in amichevole contro Cuba e Brasile a fine agosto”.

Alessandra Crinò, consigliera della Ssd UniMe: “Voglio ringraziare la Messina Social City, il Cip e la Fipav che ha riposto fiducia in noi e le istituzioni che ci hanno coinvolto. Noi come Ssd non siamo solo gestori ma ci proponiamo per la divulgazione dello sport, questo momento di Sitting internazionale che ospitiamo è un messaggio importante. Noi svolgiamo numerose attività sportive con ragazzi fragili, la Fipav ha voluto questo incontro a Messina ed è un momento importante che deve essere di stimolo. La promozione dello sport per i disabili sia effettiva e reale”.

Pasquale d’Aniello, allenatore della nazionale femminile di sitting volley campione europea: “Grazie dell’ospitalità e di questa opportunità, io vengo da Caserta e sono sempre contento di avere queste possibilità nel sud del Paese. Siamo sempre considerati indietro ma abbiamo poi grandi realtà, per il Sitting Volley è un momento molto importante. Nell’ultimo anno solare abbiamo creato più di cento nuovi allenatori di sitting, la prossima estate da campioni europei in carica cercheremo di arrivare molto rodati e preparati al prossimo mondiale in Cina. Tirare fuori l’atleta dal disabile è la cosa che più mi ha affascinato nella mia carriera, far vedere queste ragazze meravigliose che sono delle super atlete credo sia un bel volano per questa disciplina quindi vi aspettiamo”.

Francesco Giorgio, delegato Cip Messina: “Oggi è una delle tante belle giornate che ci ritroviamo a vivere. Questa città sta crescendo, anche nello sport paralimpico vediamo progressi che iniziano a concretizzarsi. Tutto questo passa da un lavoro di squadra che emerge in maniera chiara ed evidente. Dobbiamo continuare ad allargare la platea. Di fondamentale importanza poi sono le società in questo caso l’Unime che ha strutture, volontà ed organizzazione tale da poter investire, non solo economicamente, per essere di supporto a questa rete”.