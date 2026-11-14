Messina. La posta “buttata”, clamorosa sentenza

Il verdetto per i portalettere di via Olimpia, sette anni dopo lo scandalo

Messina – Se il portalettere butta la posta anziché consegnarla…non accade nulla. Si chiude con un nulla di fatto il processo scaturito dalla scoperta, nel 2019, che tanta parte della corrispondenza smistata dal centro postale di via Olimpia non veniva consegnata, pur risultando regolarmente recapitata. Un fatto che destò talmente scalpore, ai tempi, che moltissimi messinesi lo ricordano ancora molto bene, malgrado siano passati sette anni. Anche perché a dare il via all’inchiesta furono proprio le segnalazioni di moltissimi cittadini.

La sentenza

Ma sette anni sono troppi, appunto, per i reati contestati ai portalettere sospettati, e il processo di primo grado si chiude con prescrizioni tombali. Tutti assolti, quindi, per prescrizione, da tutti i reati contestati. Cade anche l’accusa più grave, non prescritta, ma che secondo i giudici non ha trovato riscontro in dibattimento: assoluzione per non aver commesso il fatto, quindi, per gli imputati ai quali era contestato anche il fatto. Si avvicina la sentenza di primo grado per il caso della posta” sparita” dal centro di via Olimpia. I fatti risalgono a oltre 10 anni fa e il processo, partito nel 2029, è approdato alle fasi finali la scorsa estate.

Le accuse contro portalettere e dirigenti

A luglio scorso l’Accusa aveva chiesto la condanna dei sei imputati per interruzione di pubblico servizio e truffa aggravata, contestati a vario titolo: 2 anni ed 8 mesi per Angela Cingari, allora direttrice dell’ufficio postale; stessa richiesta per il caposquadra Giuseppe Scarcella e per il portalettere Marco Ciraolo; 2 anni per l’ex vicedirettore Domenico Giacoppo, infine un anno per il caposquadra Alfio Chiarenza e per la portalettere Carmela Perrone.

Il sindacalista scagionato

Ma il Tribunale, dopo aver ascoltato anche i difensori, ha deciso diversamente ed ha applicato le prescrizioni, che oggi per procedura prevalgono anche sulle eventuali assoluzioni nel merito. Tra i difensori, gli avvocati Tindaro Celi e Nino Favazzo. Fra gli indagati iniziali anche il portalettere e rappresentante sindacale Massimo Micari, che venne scagionato ed al processo era parte civile, assistito dall’avvocato Gianmarco Silvestro.

Le denunce dei cittadini e la scoperta della Polizia

Nel maggio 2019 erano state sospese quattro persone dopo gli accertamenti della Squadra Mobile, che si era avvalsa di pedinamenti e intercettazioni. Decine e decine i casi di disservizi scoperti, tra il 2016 e il 2017, con raccomandante non recapitate che, secondo l’Accusa, venivano “coperti” compilando formalmente il modello 24B. In sostanza i portalettere attestavano che non era stato possibile reperire il destinatario, invece la consegna non era stata neppure tentata. Parte della posta non consegnata fu ritrovata nei locali di un rigattiere della zona centro sud.

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