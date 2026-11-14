Operazione Principale, la sentenza sulla droga tra Messina e Torregrotta

Una assoluzione e 3 condanne al processo d'appello bis. La retata nel 2024. Tutti i nomi

Una assoluzione tre pene “scontate”. E’ questa la sentenza al processo d’appello “bis” scaturito dall’operazione “Principale” su un giro di droga tra Messina e la zona tirrenica, decisa dalla Corte d’Appello di Messina.

La sentenza

I giudici di secondo grado (presidente Blatti) sono tornati a esaminare la vicenda dopo che la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la prima sentenza d’appello, decisa nel gennaio 2026. In particolare la Suprema Corte ha reso definitive molte condanne ma per quattro imputati ha rinviato tutto a Messina, dove i giudici hanno riqualificato il reato contestato, per alcuni episodi scoperti, nello spaccio singolo di lieve entità. Per tutti in appello era caduta l’accusa più grave, quelli di fare parte di una associazione dedita al traffico, mentre per i giudici d’appello le prove c’erano soltanto dei singoli episodi di smercio di stupefacenti. Per tre imputati quindi adesso la condanna finale è più bassa: un anno e mezzo per Giuseppe Di Blasi, 5 anni e 4 mesi per Filippo Iannelli, 10 anni per Antonino Papale, ma in continuazione con le altre condanne. Sono difesi dagli avvocati Salvatore Silvestro e Alessandro Trovato.

Accusata la compagna, ma non c’entrava

C’è poi una assoluzione piena, quella di Concetta Maestrale, compagna di uno dei principali protagonisti della rete di pusher scoperta e considerata inizialmente complice in pieno delle attività criminali. Condannata in primo grado, in appello era già stata scagionata da alcune accuse, nel gennaio 2025. Adesso la Corte d’Appello, accolti i rilievi della Cassazione e sentiti gli avvocati Alessandro Billè e Alessandro Faramo, l’hanno assolta “perché il fatto non sussiste” dall’unica accusa ancora in piedi.

Chi è U Principale che battezza l’operazione

L’indagine dei Carabinieri sfociò nel 2024 in 12 arresti tra la città dello Stretto, Milazzo e Torregrotta. Al centro c’ra U principale appunto, ovvero un pregiudicato, storico elemento di spicco dell’ambiente della droga messinese che, questa era l’ipotesi della Procura di Messina, aveva alcuni contatti in provincia, pusher che parlavano di lui nelle intercettazioni definendolo con tale appellativo. Hashish, crack e cocaina le droghe spacciate nelle piazze della tirrenica e acquistate a Messina. La base operativa era, secondo la Direzione antimafia, l’abitazione di D’Amore a Torregrotta da dove l’uomo operava anche se era ai domiciliari, con la complicità della madre.

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