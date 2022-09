Messina, la Questura dà il benvenuto a due nuovi funzionari - Tempostretto

Il Questore Ioppolo ha accolto il vice questore della Polizia di Stato Vittorio La Torre e il Commissario Capo della Polizia di Stato Mario Venuto.

MESSINA – Dopo l’arrivo, lo scorso luglio, del Commissario della Polizia di Stato Giovanni Cardella assegnato all’Ufficio immigrazione, la Questura di Messina ha dato il benvenuto a due nuovi funzionari: il vice questore della Polizia di Stato Vittorio La Torre e il Commissario Capo della Polizia di Stato Mario Venuto. In Polizia dal 2010, il dottore La Torre ha prestato servizio presso le Sezioni della Polizia Stradale di Nuoro e di Sassari. A Milano dal 2013, ha operato presso il Centro operativo autostradale, il Commissariato di Monza, l’Upgsp della Questura ed infine, a partire dal 2017, presso la Squadra Mobile. In Polizia dal 2018, il dottor Venuto ha prestato servizio presso il Reparto mobile di Reggio Calabria. A partire dal maggio 2019 sino ad oggi ha ricoperto l’incarico di dirigente facente funzioni del Commissariato di Avola, Siracusa. Il Questore Ioppolo ha accolto stamani La Torre e Venuto presentandoli al team di funzionari della Questura di Messina e augurando loro buon lavoro per i nuovi ed impegnativi incarichi che li attendono. Così come disposto dal Questore Ioppolo, i due nuovi funzionari sono stati assegnati rispettivamente alla Squadra mobile e alla Divisione anticrimine.