“Messina la sesta città italiana più felice”, cosa rivela il metodo dell’Happy City Index

La città dello Stretto, 158esima nel mondo e prima nel Meridione, nella geografia della felicità urbana secondo l'edizione 2026 del report

A vincere l’edizione 2026 è stata Copenaghen. Messina risulta sesta in Italia, prima nel Meridione e 158esima nel mondo. Si tratta della classifica di Happy City Index. Un “progetto realizzato da un team globale di ricercatori, analisti e collaboratori che lavorano insieme per offrire uno dei più ampi studi al mondo sullo sviluppo urbano sostenibile, concepito pensando alle generazioni presenti e future”, si legge sul sito.

Messina nella geografia della felicità urbana: cosa rivela il metodo dell’Happy City Index

Nel dibattito internazionale sulla qualità della vita urbana, l’Happy City Index rappresenta uno dei tentativi più strutturati di misurare la “felicità” delle città attraverso criteri oggettivi e comparabili.

Il report metodologico pubblicato per l’edizione 2026 non si limita a stilare classifiche, ma definisce un vero e proprio modello analitico che permette di leggere anche realtà complesse come Messina.

Un indice multidimensionale: oltre la percezione

Il presupposto dell’Happy City Index è chiaro: la felicità urbana non può essere ridotta a percezioni soggettive, ma deve essere analizzata attraverso dati verificabili. Il modello si basa su 64 indicatori suddivisi in 6 macro-aree, che includono istruzione, inclusione, ambiente, economia e servizi .

Un elemento chiave della metodologia è la distinzione tra:

 fattori direttamente controllabili dalla città (come servizi pubblici, mobilità, gestione dei

rifiuti),

 fattori nazionali o strutturali (come condizioni economiche o normative).

Questo approccio evita che il contesto nazionale penalizzi eccessivamente le singole città,

mantenendo un equilibrio nella valutazione .

Messina: una città tra potenziale e vincoli strutturali

Applicando questa chiave di lettura a Messina emergono alcune criticità tipiche delle città del

Mezzogiorno, ma anche margini di sviluppo.

Dal punto di vista metodologico, Messina risentirebbe in particolare di indicatori legati a:

 capitale umano e istruzione, come l’accesso all’istruzione superiore o la presenza di

istituzioni accademiche di rilievo;

 innovazione e opportunità economiche, che incidono sull’attrattività urbana;

 inclusione sociale e servizi, tra cui assistenza agli anziani o accesso ai servizi digitali.

Questi indicatori, pur con pesi differenti, contribuiscono a delineare il profilo complessivo della città nel quadro internazionale.

Il peso dei fattori locali



La metodologia dell’indice premia esplicitamente le politiche urbane locali. Ciò significa che città con risorse limitate possono comunque migliorare il proprio posizionamento intervenendo su ambiti specifici, come:

 mobilità sostenibile,

 gestione dei rifiuti,

 accesso ai servizi pubblici,

 digitalizzazione.

Per Messina questo è un punto cruciale: la struttura dell’indice “protegge” le città da un eccessivo

impatto dei fattori nazionali, dando valore alle scelte amministrative locali.

Ambiente e qualità della vita quotidiana a Messina

Tra gli indicatori più rilevanti vi sono quelli ambientali, come la quantità di rifiuti prodotti pro capite o l’efficienza dei sistemi urbani. Questi elementi incidono direttamente sulla qualità della vita quotidiana e sono fortemente legati alla governance cittadina.

Per una città costiera come Messina, tali indicatori assumono un peso ancora maggiore, poiché la gestione del territorio e delle risorse naturali è strettamente connessa all’attrattività turistica e alla sostenibilità urbana.

Un modello basato su dati verificabili

Un altro elemento distintivo dell’Happy City Index è l’uso esclusivo di fonti pubbliche e verificabili, come dati statistici ufficiali, report istituzionali e studi accademici .

Questo garantisce:

 trasparenza,

 replicabilità,

 comparabilità tra città molto diverse tra loro.

Per Messina, ciò significa che ogni valutazione dipende da dati concreti e aggiornati, non da

percezioni o stereotipi.

Conclusione: una sfida aperta per Messina

L’analisi metodologica dell’Happy City Index mostra come la “felicità urbana” sia il risultato di un equilibrio complesso tra fattori locali e strutturali.

Nel caso di Messina, il quadro che emerge è quello di una città con potenzialità significative ma ancora condizionata da limiti sistemici. Tuttavia, proprio la struttura dell’indice suggerisce una direzione: interventi mirati a livello urbano possono produrre miglioramenti tangibili anche in contesti difficili.

In questa prospettiva, più che una classifica, l’Happy City Index diventa uno strumento di diagnosi e, soprattutto, di orientamento per le politiche future.

Happy City Index 2026: Messina tra le città più “felici” d’Italia, ma con un profilo ancora disomogeneo



Nel panorama italiano della qualità della vita urbana, Messina si colloca in una posizione sorprendente secondo l’Happy City Index 2026: 6ª città più felice d’Italia, prima nel Mezzogiorno e 158ª a livello globale su circa 250 città analizzate.

Un risultato che, letto attraverso la metodologia ufficiale del report, restituisce un quadro articolato: non una città “top performer” in senso assoluto, ma un sistema urbano che riesce a bilanciare diversi fattori chiave della qualità della vita.

La posizione di Messina nel contesto italiano

La classifica nazionale vede una netta prevalenza di città del Centro-Nord. In questo contesto, Messina emerge come:

 6ª in Italia, dietro a Bologna, Parma, Milano, Roma e Verona

 1ª nel Sud Italia

 davanti a città come Bari, Napoli e Salerno

Questo dato evidenzia una doppia dinamica:

 gap strutturale nazionale (Nord più performante),

 ma leadership relativa nel Mezzogiorno.

Le componenti dell’indice: come si posiziona Messina

L’Happy City Index si basa su 6 macro-aree (mobilità, economia, ambiente, sanità, governance, cittadini), articolate in 64 indicatori.

Sulla base del report e della struttura metodologica, il profilo di Messina può essere schematizzato

così:

Mobilità

 Livello: medio

 Incidono infrastrutture limitate e dipendenza dal trasporto privato

 Margini di miglioramento nella mobilità sostenibile Economia

 Livello: medio-basso

 Penalizzano:

o bassa attrattività per investimenti

o limitate opportunità occupazionali

 Forte incidenza del contesto economico nazionale e territoriale Ambiente

 Livello: medio-alto

 Punto relativamente positivo:

o contesto geografico favorevole

o miglioramenti nella gestione urbana e sostenibilità

 Questo ambito contribuisce significativamente al posizionamento complessivo Sanità e qualità della vita

 Livello: medio

 Indicatori legati a:

o accesso ai servizi

o qualità della vita quotidiana

 Prestazioni nella media italiana, senza eccellenze Governance

 Livello: medio

 Rilevano:

o capacità amministrativa

o digitalizzazione dei servizi

 Alcuni segnali di miglioramento, ma ancora discontinui Capitale sociale e cittadini

 Livello: medio-alto

 Elemento distintivo:

o coesione sociale

o dimensione comunitaria

 Fattore spesso determinante per le città del Sud

Un equilibrio che spiega la classifica

Il posizionamento di Messina non deriva da eccellenze assolute, ma da un equilibrio tra fattori:

 nessun ambito ai vertici internazionali,

 ma assenza di crolli critici in tutte le dimensioni,

 buon contributo di ambiente e capitale sociale.

Questo spiega come la città riesca a collocarsi:

 relativamente indietro nel ranking globale,

 ma competitiva nel contesto italiano, soprattutto meridionale.

Il significato del risultato

Il dato più rilevante non è solo la posizione, ma la lettura strategica:

 Messina è fuori dalle città leader europee, dominate da modelli nordici

 ma rappresenta un benchmark positivo per il Sud Italia

 dimostra che la qualità della vita urbana non dipende solo dalla ricchezza, ma anche da fattori

sociali e ambientali

La sfida futura per Messina



L’Happy City Index 2026 restituisce l’immagine di una città “intermedia”: non ancora tra le eccellenze globali, ma capace di distinguersi nel contesto nazionale. Per Messina, la sfida futura è chiara: trasformare i punti di equilibrio in punti di forza strutturali, intervenendo soprattutto su economia, mobilità e innovazione, senza perdere il capitale sociale che oggi rappresenta uno dei suoi principali asset.

Messina, foto di Rosario Lucà