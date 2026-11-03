Messina. Lavori a Ganzirri, “grate con dossi di cemento e marciapiede che trema”

Il consigliere Dario Carbone ha presentato un'interrogazione urgente al sindaco Basile

MESSINA – I lavori per la canalizzazione delle acque piovane a Ganzirri sono finiti nel mirino del consigliere comunale Dario Carbone, che oggi ha protocollato un’interrogazione urgente a risposta scritta indirizzata al sindaco Federico Basile. L’esponente di Fratelli d’Italia spiega di aver ricevuto “segnalazioni gravi e documentate, dalle quali si evince che dinanzi al bar “Messina” si sta procedendo alla posa di grate fissandole all’asfalto con del cemento, senza alcun adeguato livellamento”.



“Il risultato – continua Carbone – sono dossi e discontinuità del piano viabile. Una modalità esecutiva precaria, che non garantisce la tenuta nel tempo e che impedisce addirittura il corretto deflusso delle acque piovane: l’acqua non può certamente risalire un dosso”.

“C’è di più – prosegue Carbone – visto che alcuni residenti mi hanno segnalato che al passaggio degli autobus il marciapiede trema sensibilmente. Questo fa ipotizzare vuoti sottostanti, cedimenti del sottofondo o gravi difetti esecutivi, con un evidente rischio per la pubblica incolumità di pedoni e automobilisti”. Nell’interrogazione il consigliere a Basile se sia a conoscenza delle criticità e se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici. Inoltre vengono chieste verifiche sulla conformità delle grate, sulle vibrazioni del marciapiede e interventi immediati per eliminare i dossi e mettere in sicurezza la strada.



“Ho chiesto che alla risposta siano allegati verbali di sopralluogo, relazioni tecniche e ordini di servizio. Non possiamo permettere che opere pagate con soldi pubblici debbano essere rifatte dopo pochi mesi per approssimazione, né mettere a rischio la sicurezza dei cittadini di Ganzirri. Attendo un riscontro immediato e documentato”, ha concluso Dario Carbone.