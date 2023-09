Messina, le condizioni del manto erboso del "Franco Scoglio" FOTO - Tempostretto

Proseguono i lavori al campo per l'esordio casalingo di giovedì 21 settembre, ore 18:30, contro la Turris

MESSINA – Stamattina si presentava così il “Franco Scoglio”. Posizionati anche i nuovi led di ultima generazione tramite cui la Lega vuol coinvolgere gli sponsor e su cui il direttore operativo Angelo Costa stava lavorando. Procedono a ritmo serrato altri lavori, fa sapere la società Acr Messina, in questa fase si stanno ripristinando anche i tornelli per regolamentare l’ingresso allo stadio.

Il “Franco Scoglio” non sarà comunque utilizzato per gli allenamenti ma solo per le partite casalinghe. Il Messina continuerà ad allenarsi al “Marullo”, su sintetico, e in questo fine settimana riposerà, dato il rinvio del match contro la Casertana inizialmente previsto per domenica 10 settembre e spostato a mercoledì 11 ottobre. Prossimo impegno dunque la trasferta a il Taranto il 18 settembre, posticipo di lunedì sera, mentre l’esordio in casa sarà alla quarta giornata contro la Turris giovedì 21 settembre ore 18:30, salvo nuove modifiche sugli orari di gioco.