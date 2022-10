Messina. Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo presentano "Per amore di Monna Lisa" - Tempostretto

Appuntamento alla Feltrinelli mercoledì alle 18.15

Mercoledì 19 ottobre 2022 alle 18,15 alla Feltrinelli di Messina, Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo incontreranno il pubblico e presenteranno il loro ultimo libro “Per amore di Monna Lisa”. Dialogherà .con gli autori Milena Romeo.

21 agosto 1911. Le sale del Louvre sono vuote. È lunedì, giorno di chiusura del museo. Nel silenzio, interrotto solo dal frusciare delle scope sul pavimento, un uomo dai folti baffi entra attraverso un ingresso riservato ai dipendenti. Poco dopo, si trova davanti alla Monna Lisa. Con maestria, libera il quadro dalla teca, lo avvolge nella giacca e si allontana. È la vera, incredibile storia di Vincenzo Peruggia, l’uomo che rubò la Gioconda per riportarla in Italia, il Paese a cui riteneva appartenesse. Il poeta Apollinaire e un giovane Picasso furono accusati del furto, il direttore del museo fu pubblicamente umiliato e costretto a dimettersi. Il capolavoro di Leonardo fu ritrovato solo l’11 dicembre 1913. In patria Peruggia venne acclamato come un eroe, in Francia come un ladro e un furbetto, seppure sconfitto, quasi a sottolineare uno stereotipo. Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso raccontano la sua storia, intrecciando la cronaca alla vita privata, immaginando che Peruggia vedesse nel ritratto le sembianze della donna amata, la vicina di casa Elisa. Una storia che fece grande scalpore e di cui parlarono tutti i giornali rivive nuovamente in quest’opera accurata e avvincente.

Lelio Bonaccorso è un fumettista, illustratore e insegnante italiano. Ha pubblicato su diversi quotidiani nazionali quali il Corriere della Sera (La Lettura), la Gazzetta dello Sport, L’Unità, Wired, ha partecipato a diversi festival del fumetto con esposizioni personali e collettive a Lucca Comics, Napoli Comicon, Etna Comics, Lamezia Comics e raggiunto risonanza all’estero pubblicando anche in diversi stati europei, nel Nord America e in America Latina. È stato docente presso la Scuola del Fumetto di Palermo e di Messina. È specializzato nel giornalismo a disegni, per il quale ha ricevuto vari riconoscimenti, ma anche nel fumetto Pop, collaborando con numerose etichette come Marvel e Disney.

Marco Rizzo é giornalista professionista dal 2009, ha collaborato con varie testate tra cui L’Isola possibile, Giornale di Sicilia, Fumo di china, e con l’agenzia di stampa Ansa. È il fondatore del portale Comicus.it e, assieme a Sergio Algozzino, della rivista antologica sperimentale Mono, edita da Tunué. Ha collaborato come editor e traduttore per Edizioni Bd e Magic Press. Dal 2010 svolge quel ruolo per Panini Comics, editore per il quale cura le pubblicazioni legate agli X-Men. Dal 2010 al 2014 ha collaborato inoltre per l’Unità, per cui tiene il blog Mumble Mumble, su fumetti e attualità.

Come sceneggiatore di fumetti la sua produzione spazia dai racconti brevi di vario genere (noir, fantascienza, supereroico e sociale) a romanzi a fumetti, con i disegni di Lelio Bonaccorso, ma si è particolarmente dedicato al nuovo filone del “giornalismo a disegni”.