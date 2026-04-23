 Nuova Igea Virtus - Acr Messina, trasferta vietata ai tifosi

Nuova Igea Virtus – Acr Messina, trasferta vietata ai tifosi

Simone Milioti

Nuova Igea Virtus – Acr Messina, trasferta vietata ai tifosi

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giovedì 23 Aprile 2026 - 12:04

Domenica 26 aprile i tifosi del Messina potranno seguire la partita su canale Youtube della Lega, divieto anche per i reggini che giocano a Milazzo

L’Acr Messina 1900 informa la propria tifoseria che, in merito alla gara in trasferta in casa della Nuova Igea Virtus, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 15 allo Stadio “Barone D’Alcontres” di Barcellona P.G., il Prefetto della Provincia di Messina, su proposta dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha disposto le seguenti misure organizzative di rigore: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Messina; preventiva identificazione degli acquirenti; chiusura del settore ospiti.

La Società, nel prendere atto del provvedimento, invita tutti i tifosi giallorossi al pieno rispetto di quanto disposto dalle Autorità competenti. Il sostegno della nostra gente, in un momento così delicato della stagione, continuerà a farsi sentire forte anche a distanza. La partita sarà possibile vederla su VivoAzzurroTv in diretta nazionale o sul canale Youtube della Lega Nazionale Dilettanti.

Sempre domenica è prevista la partita tra Milazzo e Reggina, anche in questo caso è stata vietata la trasferta ai tifosi reggini che non potranno varcare lo Stretto per sostenere la loro squadra. Con due partite così calde vicine, con i tifosi di Messina e Reggina che si sarebbero potuti incontrare nel tragitto, è stato scelto di vietare la trasferta a entrambe le tifoserie.

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