Messina. Lite fra coetanei al villaggio Aldisio, 12enne accoltellato

L'aggressore non è imputabile perché minore di 14 anni, relazione al Tribunale dei minori

Una discussione in strada, sfociata in litigio fin quando uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito l’altro all’addome. L’episodio è ancor più grave perché i protagonisti, a villaggio Aldisio, sono un 13enne e un 12enne.

Il ferito è stato portato dai familiari al Policlinico di Messina, dov’è stato medicato. Per fortuna non sono stati lesi organi vitali e, dopo l’osservazione in ospedale, è stato dimesso.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Messina Sud, avvertiti dai medici, che hanno ascoltato i testimoni.

L’aggressore non è imputabile perché minore di 14 anni ma è stato segnalato alla Procura del Tribunale dei minori di Messina.