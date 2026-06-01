Messina. Lite con ferimento al Vascone, tutti i dettagli

Chi è il 43enne fermato e cosa è accaduto al mercato di villa Dante

Sarà interrogato mercoledì 3 giugno il 43enne in carcere in stato di fermo per tentato omicidio dopo la lite al Vascone. L’ipotesi degli investigatori infatti è che abbia investito volontariamente il 62enne ferito, il 30 maggio mattina, all’ingresso dell’area provvisoria di mercato, tra il cimitero monumentale e villa Dante. L’uomo, che ha precedenti alle spalle, comparirà davanti al giudice Salvatore Pugliese per il faccia a faccia assistito dai suoi difensori, gli avvocati Maria Rita Mondello e Marcello Greco.

Ferimento al mercato, cosa ha innescato la lite

Il 43enne è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile la sera grazie all’analisi delle immagini della video sorveglianza di zona e alle testimonianze. Quando ha fatto retromarcia travolgendo l’operatore ortofrutticolo 62enne, infatti, l’area di mercato era ancora piena di esercenti che si preparavano a chiudere i box di vendita. Il 43enne, anche lui un operatore di settore, si era presentato all’ingresso con un camion per compiere un operazione di carico/scarico merci.

43enne fermato, le indagini della Polizia

Ma gli addetti presenti gli hanno vietato l’ingresso, facendo andare su tutte le furie il 43enne che, dopo la lite verbale, è risalito sul camion ed ha fatto retromarcia, investendo il 62enne poi ricoverato al Policlinico per le lesioni riportate. Il malcapitato è ancora in ospedale. Non contento, secondo gli investigatori il 43enne avrebbe voluto riprovarci ma la presenza dei soccorritori lo ha indotto a desistere. Si è poi allontanato in fretta dal luogo ma in serata la Polizia ha bussato alla sua porta.