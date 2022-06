Messina. "Mata e Grifone", aperte le iscrizioni per il concorso letterario - Tempostretto

Per presentare le domande di partecipazione c'è tempo fino al 15 luglio. Le categorie di concorso sono: poesia in lingua, poesia in vernacolo, silloge edita, silloge inedita, narrativa edita, narrative inedita

MESSINA – La storica Accademia Internazionale “Amici della Sapienza” di Messina, nata nel 1967 e fondata da Nunzio Giordano Bruno, da sempre impegnata in attività di interesse sociale e artistico-culturale, ha indetto, dopo il successo della prima edizione, la II edizione del Concorso Letterario “Mata e Grifone” 2022.

Questo Premio nasce dal desiderio di omaggiare i due giganti peloritani, di cui i messinesi percepiscono fortemente la tradizione, e che secondo la leggenda onorano come mitici fondatori della città. Mata, bellissima fanciulla cristiana, e Grifone, saraceno musulmano, dapprima nemici, poi uniti dall’affetto e dal desiderio di rendersi migliori grazie all’amore, simbolo e messaggio di convivenza al quale la città ricordandoli mostra di guardare ancora oggi.

Categorie del concorso letterario

Al fine di esaltare la parola, linguaggio che meglio esprime l’universo interiore dell’uomo e le sue infinite narrazioni in prosa e in poesia, il premio è stato articolato in sei sezioni:

A) Poesia in lingua;

B) Poesia in vernacolo;

C) Silloge Edita;

D) Silloge inedita;

E) Narrativa edita;

F) Narrativa inedita.

Il bando di partecipazione è reperibile a questo indirizzo web, mentre qui è possibile scaricare la scheda d’iscrizione per partecipare al concorso. La scadenza è fissata per il 15 luglio 2022. Dopo la valutazione degli elaborati, l’apposita e qualificata Giuria di ogni sezione di concorso formulerà la graduatoria e decreterà i vincitori. La cerimonia di premiazione avrà luogo a Messina, presumibilmente nell’ultima settimana del mese di agosto 2022, in concomitanza con i festeggiamenti dei mitici giganti che si svolgeranno nella nostra Città Metropolitana.