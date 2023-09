Messina meno inquinata, approvato il Piano per energia sostenibile e clima - Tempostretto

All'unanimità passa il Paesc 2023-25: dall'efficientamento energetico degli edicici pubblici alla piantumazione degli alberi

MESSINA – Non solo ForestaMe. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità, con 28 consiglieri presenti, il Paesc 2023-30, Piano d’Azione per l’energia sostenibile e il clima. Tra le 23 azioni previste la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, l’installazione d’impianti fotovoltaici sui principali edifici del Comune, l’efficientamento degli impianti d’illuminazione e delle stazioni di sollevamento, la piantumazione di alberi e la pulizia periodica delle caditoie stradali.

E, ancora, il già citato piano di forestazione urbana, ForestaMe, con 2.600 alberi in centro; l’obbligo, nelle nuove costruzioni, di garantire alte prestazioni energetiche e ambientali; l’avvio di gruppi d’acquisto d’energie rinnovabili: la creazione di una banca dati municipale e territoriale; l’istituzione del Cer, Comunità energetica, a Palazzo Zanca.

In particolare, occorre assicurare il miglior utilizzo dell’energia elettrica attraverso le fonti rinnovabili. Entro il 2030, inoltre, dovranno essere ridotti almeno del 20 per cento i consumi energetici nell’ambito residenziale, con un ruolo centrale del Comune nel promuovere questa svolta. Di rilievo pure la necessità della riqualificazione del Giardino dell’Acropoli, l’area archeologica di Palazzo Zanca.

