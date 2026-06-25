Messina. Minaccia di morte la sorella anche davanti ai carabinieri, arrestato 49enne

Era ai domiciliari per rapina, è stato portato in carcere

Ieri, a Messina, i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi e del Nucleo Radiomobile del capoluogo hanno arrestato in flagranza un 49enne, ritenuto responsabile di “maltrattamenti in famiglia”.

L’arresto è scaturito da una richiesta di intervento pervenuta tramite il numero di emergenza 112, a cui era stata segnalata una violenta lite nel condominio di Messina ove risiede l’uomo, che probabilmente stava aggredendo la sorella convivente, 31enne.

Quando i militari sono giunti sul posto hanno appurato che il 49enne – già noto alle Forze di polizia e in atto sottoposto alla detenzione domiciliare relativa a una rapina – stava reiterando la condotta segnalata, peraltro minacciando anche di morte la congiunta nonostante la presenza dei Carabinieri.

Sulla base degli elementi acquisiti, l’uomo è stato quindi arrestato e portato al carcere di Messina Gazzi, in attesa di decisione del giudice.