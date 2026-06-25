 Messina. Minaccia di morte la sorella anche davanti ai carabinieri, arrestato 49enne

Messina. Minaccia di morte la sorella anche davanti ai carabinieri, arrestato 49enne

Redazione

Messina. Minaccia di morte la sorella anche davanti ai carabinieri, arrestato 49enne

giovedì 25 Giugno 2026 - 12:38

Era ai domiciliari per rapina, è stato portato in carcere

Ieri, a Messina, i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi e del Nucleo Radiomobile del capoluogo hanno arrestato in flagranza un 49enne, ritenuto responsabile di “maltrattamenti in famiglia”.

L’arresto è scaturito da una richiesta di intervento pervenuta tramite il numero di emergenza 112, a cui era stata segnalata una violenta lite nel condominio di Messina ove risiede l’uomo, che probabilmente stava aggredendo la sorella convivente, 31enne.

Quando i militari sono giunti sul posto hanno appurato che il 49enne – già noto alle Forze di polizia e in atto sottoposto alla detenzione domiciliare relativa a una rapina – stava reiterando la condotta segnalata, peraltro minacciando anche di morte la congiunta nonostante la presenza dei Carabinieri.

Sulla base degli elementi acquisiti, l’uomo è stato quindi arrestato e portato al carcere di Messina Gazzi, in attesa di decisione del giudice.

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