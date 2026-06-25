Messina, blitz della GdF all’Asp

Le Fiamme gialle acquisiscono documentazione relativa all'assistenza domiciliare integrata
Messina – La Guardia di Finanza ha fatto irruzione nelle sedi Asp di via Geraci e via del Vespro, stamane, per effettuare un corposo accesso di atti.
Acquisizione di atti, cosa cerca la GdF
Alla fine dei controlli i militari delle fiamme gialle sono usciti dagli uffici con numerosi faldoni contenenti, tra le altre cose, documentazione relativa all’assistenza domiciliare integrata. Si tratta del servizio multidisciplinare che offre cure e supporto direttamente a casa dei pazienti fragili o non autosufficienti, per garantire la continuità di cura.
Blitz all’Asp Messina, i dettagli
Al momento vige il massimo sugli accertamenti in corso da parte dei finanzieri sulle procedure che coinvolgono personale dell’Azienda sanitaria dell’Asp Messina e sulla matrice dell’inchiesta, che mette sotto la lente anche aspetti amministrativi.