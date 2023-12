Messina - Monopoli. Franco: “Impariamo a non essere superficiali” - Tempostretto

Fumagalli interviene anche lui in conferenza stampa post partita: "Volevamo chiudere a 21 punti, in quest'ultimo mese si è visto un altro Messina"

MESSINA – Nel post partita dell’ultima del girone di andata in conferenza stampa vengono Domenico Franco ed Ermanno Fumagalli. Nonostante il punto ottenuto e l’imbattibilità mantenuta a dicembre, 2 vittorie e 2 pareggi con quattro gol fatti e solo uno subito, c’è rammarico tra i calciatori biancoscudati. Adesso la sosta natalizia e il Messina tornerà in campo nel fine settimana dell’Epifania in casa contro l’Audace Cerignola, domenica 7 gennaio alle ore 14.

Domenico Franco, autore della rete che ha sbloccato il match, primo gol in maglia biancoscudata: “Abbiamo fatto un grande primo tempo, non solo i primi venti minuti, abbiamo fatto una grande partita e abbiamo subito gol nell’unica azione loro. Sono errori che si pagano caro e abbiamo lasciato due punti. Sul mio gol ho dovuto scartare pure Luciani, ero convinto oggi di segnare, c’ero andato vicino a Potenza con la rete annullata per fuorigioco. Ho detto a mia moglie quando uscivo di casa che me lo sentivo e dedico la rete a mia figlia nata da poche settimane. Mi sto trovando bene nella nuova posizione, mezz’ala, dove ho più libertà. Mi sento bene fisicamente e ringrazio il mister perché non accuso più la fatica in campo. Siamo un po’ rammaricati per il punto, volevamo la vittoria e ci siamo approcciati bene alla gara, nell’unica conclusione loro abbiamo subito gol. Nel secondo tempo il campo era pesante e la palla non rimbalzava più bene, loro si sono chiusi, la Serie C è così. Siamo felici di continuare questa striscia di risultati, dà morale e cerchiamo di rientrare col Cerignola più convinti. Questo girone d’andata ci ha insegnato a non essere superficiali e che i dettagli sono troppo importanti, si giudicano i risultati ma rivedendo le partite abbiamo sempre provato a fare noi gioco e i dettagli hanno fatto la differenza. Vogliamo uscire dalla zona playout il prima possibile e solo col lavoro possiamo riuscirci”.

Ermanno Fumagalli, che dopo 370 minuti di gioco, tre partite intere e due spezzoni, è tornato a subire gol ha così commentato: “Primo tempo abbiamo giocato alla grande, avevamo il pallino del gioco e abbiamo creato tanto. C’è stata una disattenzione sulla rimessa laterale e ci hanno punito su quell’unica azione offensiva. Nella ripresa abbiamo provato a creare ma non eravamo fluidi, abbiamo avuto solo l’occasione del palo con Ortisi. Ci siamo ripresi queste ultime quattro partite e ci tenevamo a chiudere il girone d’andata a 21 punti e penso che lavorando possiamo arrivare ad una salvezza tranquilla. Il momento brutto penso che sia passato, ci siamo ricompattati e detti quello che dovevamo dire, e nelle ultime quattro partite si è visto un altro Messina, forse a Potenza abbiamo giocato un po’ meno bene rispetto anche ad oggi, ma penso che un cambiamento a livello di forza in campo e di aiutarsi e di giocare anche sporchi sia arrivato. Il girone concluso ci ha insegnato che puoi vincere con chiunque e perdere con chiunque, finché dai tutto te stesso puoi dire la tua, non abbiamo chiuso come volevamo a 21 punti, non ci siamo riusciti ma penso abbiamo capito come funziona questo girone C. Dove non arriva la tecnica ci devi arrivare con l’ardore e la cazzimma. Vorrei augurare un buon Natale ai tifosi del Messina”.

Marcello Chiricallo, direttore sportivo Monopoli: “Veniamo da momento difficile, siamo un malato che deve guarire e oggi abbiamo avuto una prova caratteriale, si tratta di un punto importante soprattutto per il morale. Starita è un giocatore troppo importante per il Monopoli, ha fatto campionati importanti e va spesso in doppia cifra, ci ha dato una grossa mano. In vista del mercato di riparazione mi auguro di poter apportare i giusti ritocchi alla squadra, rispetto agli altri anni c’è stato un cambiamento sotto l’aspetto tecnico e tattico, ci sono stati troppi cambiamenti che il Monopoli ha sofferto. Mister Raffaele era in tribuna? Era uno dei nomi e noi speriamo domani di ufficializzare il nuovo allenatore, sul mercato di gennaio non sarà facile intervenire ma abbiamo bisogno di apportare qualche correttivo. Specie nel per gli under visto che facciamo minutaggio”.

