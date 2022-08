Messina. "Motoraduno per la Vita", l'invito alla donazione del sangue - Tempostretto

Domenica 21 agosto i motociclisti partiranno da Messina verso il Comune di Tripi. Dopo il convegno e il pranzo sociale si potrà visitare l'area archeologica della zona

MESSINA – Una giornata di sensibilizzazione sulla donazione di sangue, organi e tessuti vedrà la partecipazione di molti motociclisti, tra membri di gruppi e semplici appassionati. L’appuntamento è per domenica 21 agosto alle ore 8 nello spazio antistante l’ospedale Piemonte di Viale Europa.

Alle ore 8:30 circa è prevista la partenza per il Comune di Tripi, dove si terrà il convegno sul tema “La donazione degli organi: un gesto solidale”. La seconda edizione del “Motoraduno per la Vita” anno 2022 è organizzato dall’Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina in collaborazione con Avis sezione provinciale di Messina, Admo Messina e associazione onlus Donare è Vita.

L’obiettivo è la sensibilizzazione

Dopo il pranzo sociale, si terrà una visita presso l’area archeologica della zona. Obiettivo dell’evento, che lo scorso anno ha fatto tappa a Galati Mamertino, è quello di sensibilizzare la popolazione sulla cultura della donazione.

