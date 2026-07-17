 IncludiMe, un nuovo sportello per tutti: accoglienza, ascolto e lo "spazio bebè" FOTO

IncludiMe, un nuovo sportello per tutti: accoglienza, ascolto e lo “spazio bebè” FOTO

Giuseppe Fontana

IncludiMe, un nuovo sportello per tutti: accoglienza, ascolto e lo “spazio bebè” FOTO

venerdì 17 Luglio 2026 - 13:00

Basile, Castelli e Cannata hanno inaugurato l'area che sarà pienamente operativa da lunedì. Darà assistenza sociale e psicologica a chi ha particolarità fragilità

MESSINA – Il nuovo sportello d’ascolto e accoglienza IncludiMe è realtà. Il nastro è stato “sciolto” oggi, le attività partiranno ufficialmente da lunedì. Si trova all’ingresso di via Consolato del mare di Palazzo Zanca e si propone come nuova realtà in grado di fornire assistenza psicologica e sociale a chiunque sta vivendo un momento di difficoltà. Si tratta di un progetto finanziato con fondi Pn Metro Plus 21/27 e sul quale l’assessorato alle Pari opportunità di Liana Cannata spinge da tempo.

A sciogliere il nastro è il sindaco Federico Basile con la vicesindaca Laura Castelli e la stessa Cannata. Presenti anche, tra gli altri, l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, la neoeletta presidente della commissione Pari opportunità Antonella Feminò e l’ex presidente di Messina Social City Valeria Asquini. Il cuore dell’attività sarà, quindi, l’assistenza ai più fragili, a chi ha fragilità per cui ha bisogno di aiuto, accoglienza, ascolto e sostegno.

IncludiMe, presente anche lo “Spazio Bebè”

Non a caso è stato creato anche uno “Spazio Bebè”, una stanza sicura dotata di poltrone, fasciatoio e giochi. Basile, prima di inaugurare lo spazio, ha spiegato che “continuare a tagliare nastri vuol dire anche avviare esperimenti come questo, fortemente voluto dall’assessora Cannata. Sono convinto che sarà uno spazio trasversale e che potremo dare un grande aiuto ai cittadini che ne hanno bisogno”.

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