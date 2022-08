Messina. Musolino: "Ecco perché non sono stati ancora rimossi i relitti sulle spiagge" - Tempostretto

Le annunciate attività di rimozione dei rifiuti speciali non sono ancora iniziate. L'assessore Musolino ha spiegato il perché

MESSINA – Con delibera di Giunta Municipale del mese di luglio 2022, su proposta dell’assessorato alle politiche del Mare, sono stati stanziati i fondi per consentire alla Messina servizi di recuperare i relitti e i rifiuti abbandonati e smaltirli negli impianti autorizzati.



“L’attività non è ancora iniziata – spiega adesso l’assessore Dafne Musolino – perché l’impianto nel quale questi rifiuti speciali (le barche in vetro resina sono tali e anche quelle in legno verniciate devono essere smaltite come rifiuti speciale) al momento non ha disponibilità di spazio e ha comunicato che potrà riceverle da settembre. Precisiamo che i rifiuti speciali (al pari di tutti i rifiuti) una volta prelevati non possono essere accatastati in attesa di smaltimento ma devono essere conferiti in impianto, poiché un abbancamento temporaneo non autorizzato (in quanto realizzato in sito diverso dall’impianto) costituisce un illecito ambientale”.

“Non è mancata dunque la buona volontà – continua l’assessore Musolino – nè la competenza amministrativa, semplicemente si tratta di tempi tecnici necessari a portare a termine tutta l’operazione: prelievo e smaltimento. Piuttosto è sempre da condannare la condotta di chi ritiene di potersi disfare della propria barca semplicemente abbandonandola sulla spiaggia e chi, ancora peggio, ritiene di utilizzare il relitto come una mini discarica inquinando il territorio e ledendo il decoro dei luoghi”.