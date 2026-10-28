Messina. Natale 2026: al via i bandi per gli eventi e la ricerca di sponsor per alberi e luminarie

Si mantiene la tradizione di far partire tutto l'8 dicembre, anche se in altre città si è scelto di anticipare al 1. dicembre

Manca poco più di un mese a dicembre, il mese in cui si aprono gli eventi natalizi. La giunta Basile ha dato il via alle procedure esplorative per la raccolta di proposte e la selezione di eventi e sponsorizzazioni tecniche per il cartellone di “Natale a Messina 2026”, inserito nel piano promozionale “Brand Messina” e finanziato a valere sul Poc Metro Messina 2014-2020.

Opportunità per operatori culturali e grandi eventi

Gli avvisi sono dedicati ai piccoli eventi e ai grandi spettacoli che si svolgeranno nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2026 (giorno in cui è prevista l’accensione degli alberi) e il 7 gennaio 2027. Si mantiene, dunque, la tradizione di far partire tutto l’8 dicembre, anche se in altre città si è scelto di anticipare al 1. dicembre.

Il primo avviso è rivolto a enti del terzo settore, associazioni, parrocchie, pro-loco e operatori privati per la realizzazione di eventi musicali, artistico-culturali, dell’artigianato, antichi mestieri, tradizioni popolari e animazione territoriale. Ciascun operatore potrà presentare un progetto di importo non superiore a 3mila euro (Iva e Siae comprese), con una particolare attenzione alla valorizzazione delle aree periferiche e dei villaggi della città.

Il secondo avviso mira invece all’individuazione di grandi eventi, spettacoli musicali e di intrattenimento di rilevanza nazionale e/o internazionale o con un forte impatto sociale, capaci di attrarre un pubblico di almeno 3mila partecipanti in piazze, teatri o impianti sportivi. Le istanze per entrambe le categorie, corredate da tutta la documentazione e dai piani finanziari, dovranno pervenire via Pec all’indirizzo istituzionale del Comune entro le ore 12 del 15 novembre 2026.

Accanto alla programmazione artistica, l’Amministrazione ha pubblicato un’altra determina relativa all’avviso pubblico per l’individuazione di sponsor tecnici per la realizzazione degli allestimenti natalizi.

Il bando si divide in due ambiti principali: l’Ambito “A”, dedicato alla realizzazione di Alberi di Natale ispirati a criteri di creatività e sostenibilità, e l’Ambito “B”, incentrato sulla progettazione e installazione di luminarie artistiche che illumineranno il centro storico, i villaggi e le zone periferiche. Le proposte di sponsorizzazione tecnica, che non comporteranno spese dirette per l’ente pubblico, dovranno essere trasmesse tramite Pec entro le ore 12 del 14 dicembre 2026. In cambio, agli sponsor verrà garantito un importante ritorno di immagine attraverso la visibilità del proprio marchio nelle campagne di comunicazione istituzionale e sui canali ufficiali del Comune.