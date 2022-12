Messina. Natale e Santo Stefano ricchi di eventi, ecco il programma - Tempostretto

Torna il Presepe Vivente a Castanea, ma ci sono anche tanti altri appuntamenti

Anche i giorni di Natale e Santo Stefano saranno ricchi di iniziative ed eventi. Proseguono, infatti, le tante attività programmate dal cartellone natalizio allestito dal Comune di Messina, di concerto con numerosi Enti pubblici e privati ed Associazioni. Nei prossimi giorni la città sarà colorata da una serie di manifestazioni dedicate a tutti, dai più grandi ai più piccoli, realizzati nelle diverse municipalità.

Domenica 25 dicembre

Per il giorno di Natale, domenica 25, sono diverse le proposte presso la I Circoscrizione: le “Manifestazioni natalizie” (iniziativa realizzata alla Parrocchia di Santa Maria della Lettera di Galati Marina), ed alle 20 la passeggiata itinerante con lo zampognaro e Babbo Natale, prevista a Santo Stefano Briga dal Corpo Musicale Madonnina di Dinnammare. Nella IV Circoscrizione, alle ore 21, il concerto gratuito a Piazza Duomo con Nate Martin & Sign Gospel Soul R&B Chicago (un imperdibile tour europeo organizzato dalla società Development), mentre nella VI Circoscrizione, dalle 17.30 alle 19.30, presso Villa Arrigo (ex Costarelli di Castanea) in scena la XXXI edizione del presepe vivente “Natale con gioia a Castanea”, predisposto dall’Associazione Giovanna d’Arco, in programma anche per il giorno di Santo Stefano.

Lunedì 26 dicembre

Lunedì 26 dicembre, per tutta la giornata, la I Circoscrizione si animerà con il Christmas Village (ad Altolia, organizzato dall’Associazione Michelangelo Trimarchi) e con il Presepe vivente (a Santo Stefano Medio-realizzato dall’Oratorio Santa Maria della Speranza Aps). Nella III Circoscrizione, a Cumia Inferiore, verrà messo in scena il presepe vivente (in programma fino al 6 gennaio). E, a partire dalle ore 21, sempre a Cumia Inferiore va in scena “U jornu du disiu”, spettacolo a cura del gruppo Colapesce e previsto da Valli Basiliane. Nella IV Circoscrizione spazio ad altri due eventi: presso l’isola pedonale, sul Viale San Martino basso, alle 20.30 va in scena “il circo equilibrato” (organizzato dalla Mp Eventi), mentre alle 17.30 alla Chiesa di Santa Caterina l’Associazione Kiklos realizza “Notte Disiata”. Nella V Circoscrizione la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Pace allestisce ed ospita il Presepe vivente. Infine, nella VI Circoscrizione, oltre al Presepe vivente di Castanea già attivo dalla domenica, a partire dalle 18.30 spazio ai Canti siciliani ed all’esibizione dello zampognaro presso i mercatini di Natale del Villaggio Curcuraci (organizzato dall’Associazione Mata e Grifone).

Le iniziative permanenti

Continuano, inoltre, le iniziative permanenti anche nei giorni di Natale. Domenica 25 e lunedì 26, a Curcuraci (VI Circoscrizione), dalle 16.30 alle 21, spazio alla Mostra dei mini presepi (prevista dal Comitato Pro Curcuraci). Fino al 26 proseguono anche i mercatini natalizi sull’isola pedonale di Viale San Martino (allestiti da Eco Promotion) e le attività a Villa Dante e Villa Mazzini con rispettivamente il villaggio di Babbo Natale e il Bosco Incantato.

Infine sarà ancora possibile visitare il Presepe ai chiostri dell’Arcivescovado, organizzato dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, previsto fino al 6 gennaio, e la mostra “Rinascimentale di armature ed abiti d’epoca” realizzata dall’associazione storico culturale “Compagnia rinascimentale della stella” presso Palazzo Zanca.