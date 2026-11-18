L'avvocato Delia comunica che è stato rigettato il ricorso presentato da una dipendente. Al centro l'esclusione della Cgil, non firmataria, e i tavoli separati

MESSINA – Al centro il conflitto sindacale nel pubblico impiego e il tema dei tavoli separati, con l’esclusione della Cgil, non firmataria. “Il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro ha rigettato il ricorso presentato da una os (operatrice socio-sanitaria) non firmataria del Ccnl nazionale contro la Città metropolitana di Messina, confermando la legittimità della condotta dell’amministrazione. Amministrazione che aveva escluso il sindacato – non firmatario del Contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni locali 2022-2024 – dai tavoli congiunti di confronto con le organizzazioni firmatarie, pur garantendogli una sessione separata di informativa e confronto”. A comunicarlo l’avvocato Santi Delia, che difendeva l’ente.

La giudice del Lavoro, Rosa Bonazinga, ha rigettato il ricorso ritenendo che la condotta della Città metropolitana di Messina non integrasse gli estremi della condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Spiega il legale: “La vicenda si inserisce in un contenzioso di portata nazionale che ha visto la Fp Cgil – che ha scelto di non sottoscrivere il rinnovo del Ccnl Funzioni Locali firmato il 23 febbraio 2026 da Aran, Cisl Funzione pubblica, Uil Fpl e Casa– avviare una serie di ricorsi contro le pubbliche amministrazioni che, applicando le indicazioni dell’art. 7, comma 2, del nuovo Ccnl e l’orientamento interpretativo dell’Aran dell’11 marzo 2026, non la convocavano ai tavoli riservati alle organizzazioni firmatarie. Il nodo centrale del conflitto è emblematico delle tensioni interne al sindacalismo del pubblico impiego: da un lato, le organizzazioni firmatarie del contratto nazionale hanno a loro volta diffidato le amministrazioni dall’ammettere la Cgil ai tavoli congiunti; dall’altro, la Fp Cgil rivendicava il diritto a partecipare agli istituti partecipativi (informativa, confronto, organismi paritetici) in quanto organizzazione dotata di ampia rappresentanza, pur non avendo sottoscritto il contratto”.

“La Città Metropolitana di Messina si è trovata dunque in una situazione di conflitto intersindacale: qualunque scelta avesse adottato – ammettere la Cgl al tavolo congiunto o escluderla del tutto – si sarebbe esposta a contestazioni da una delle parti. La soluzione adottata è stata quella del tavolo separato: informativa trasmessa a tutte le sigle, confronto garantito alla FP CGIL in sessione individuale”, spiega l’avvocato Delia.

“La scelta del tavolo separato fa della Città metropolitana di Messina un modello a livello nazionale”

Mette in evidenza il legale: “Il Tribunale ha positivamente valorizzato la scelta innovativa dell’amministrazione di consentire un confronto separato al tavolo tra i soggetti non firmatari nazionali e quelli firmatari stante l’espressa opposizione di questi ultimi. Questo tipo di approccio, che l’amministrazione ha correttamente ritenuto garantista e conforme al dettato normativo, nell’ambito dell’ampio contenzioso nazionale che si è aperto sul tema dello scontro sindacale, potrebbe proprio essere quello più equilibrato. Si evita, per un verso, il blocco delle relazioni sindacali e per altro verso si garantisce a Sindacati con ampia rappresentanza di poter comunque avere strumenti per continuare a svolgere la propria mission pur non avendo sottoscritto il contratto a livello nazionale”.

“La soluzione del tavolo separato adottata dalla Città metropolitana di Messina – e oggi avallata dal Tribunale – si candida a diventare un modello di riferimento per le amministrazioni alle prese con questo conflitto: un approccio che, nel rispetto del quadro normativo e contrattuale vigente, cerca di contemperare le esigenze di tutte le parti evitando sia la paralisi delle relazioni sindacali sia l’esclusione totale delle organizzazioni rappresentative non firmatarie”, conclude l’avvocato Delia.

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